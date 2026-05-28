Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Відбудова України потребує кадрів: як змінюються профтехи під впливом реалій
В Україні бракує робочих рук — упродовж наступного десятиліття економіка потребуватиме ще близько 4,5 млн працівників, зазначають у Міністерстві економіки.
Один зі способів подолати кадровий дефіцит — розвиток професійно-технічної освіти. Профтехи модернізують разом із громадами, бізнесом та міжнародними партнерами.
Молодь дедалі частіше свідомо обирає робітничі професії через високий попит на ринку праці та можливість швидко почати заробляти.
Профтехосвіта в Україні
У Київському професійному коледжі цивільного будівництва нещодавно модернізували майстерні для плиточників, малярів і штукатурів — студенти працюють із новими інструментами та обладнанням.
Під час навчання тут використовують спеціальні стенди, які імітують роботу сучасних систем опалення — із насосами, котлами та радіаторами.
У коледжі кажуть, що через кадровий дефіцит роботодавці змінили підхід до співпраці з профтехами.
— Сьогодні вони приходять без умов, а з пропозиціями допомогти створити сучасну матеріальну базу для того, щоб саме на цій базі ми могли підготувати потрібних їм фахівців, — коментує директорка Київського професійного коледжу цивільного будівництва Алла Новак.
За її словами, за останні п’ять років оснащення закладу оновили приблизно на 70%. Невдовзі у коледжі відкриють навчальний центр кліматичних технологій із сучасними кондиціонерами та тепловими насосами.
Також із 1 вересня тут планують уперше в Україні набрати студентів на спеціальність монтажника віконно-дверних конструкцій та навісних вентильованих фасадів. Потреба у таких фахівцях різко зросла через наслідки російських обстрілів та майбутню відбудову.
Студентів профтехів вчать працювати на себе
Сучасний підхід до профтехосвіти передбачає не лише навчання робочим навичкам, а й розвиток підприємницького мислення у молоді.
Студентів мотивують у майбутньому працювати на себе та створювати нові робочі місця.
— Молоді люди протягом навчального року проходять шлях від генерації ідеї до повної її реалізації, — розповідає програмна менеджерка ГО Junior Achievement Україна Віра Другова.
Організація проводить у коледжах курси з фінансової грамотності та підготовки до ринку праці. Наразі ГО Junior Achievement Україна співпрацює з понад 80 профтехами у десяти регіонах країни, а навчання вже пройшли понад 600 студентів.
