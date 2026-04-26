Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Зеленский встретился с Рафаэлем Гросси: о чем говорили

Во время встречи глава нашего государства отметил недопустимость формализации и легализации российского пребывания на Запорожской АЭС.

— Обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия этих преступных действий. Для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины, – написал Владимир Зеленский в Telegram.

Он сообщил, что стороны договорились продолжать миссию МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС.

В то же время глава нашего государства поблагодарил Рафаэля Гросси и команду агентства за визит в нашу страну в сороковую годовщину Чернобыльской катастрофы.

На ЗАЭС произошел 15-й блэкаут

Запорожская атомная электростанция 26 апреля в очередной раз потеряла внешнее электропитание, сообщил Энергоатом. Произошло отключение линии электропередачи Ферросплавна-1, из-за чего станция перешла в режим блекаута.

В течение полутора часов станция питалась от 19 резервных дезельгенераторов.

Это уже пятнадцатый случай блэкаута на ЗАЭС с момента ее оккупации.

Напомним, что российские войска захватили ЗАЭС 4 марта 2022 года и станция по-прежнему находится под оккупацией.

Стоит отметить, что 14 апреля на Запорожской атомной электростанции произошел уже 13 с начала российской оккупации блекаут.

Сегодня, 26 апреля, во время специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что РФ должна немедленно и безоговорочно вернуть Запорожскую АЭС Украине, а также гарантировать ее безопасное функционирование в соответствии с международными стандартами.

