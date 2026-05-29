У ніч на п’ятницю захоплена Росією Запорізька АЕС повністю втратила зв’язок із зовнішніми лініями електропостачання. Це продовжувалось протягом години.

У соцмережі X Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про знеструмлення Запорізької АЕС.

– Уже вшістнадцяте за час військового конфлікту Запорізька АЕС уночі тимчасово втратила всі зовнішні джерела електропостачання. Під час знеструмлення, що тривало одну годину, почали працювати аварійні дизель-генератори для забезпечення живлення критично важливих систем безпеки, після чого станцію знову було підключено до її єдиної вцілілої лінії електропередачі, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє МАГАТЕ, наразі причина знеструмлення невідома.

Нагадаємо, що цього тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу станції.

Там протягом 12 годин не було телефонного та інтернет-зв’язку. Це найдовше від початку повномасштабної війни.

У МАГАТЕ заявили, що через збій експерти агентства кілька годин не могли зв’язатися зі своєю командою на ЗАЕС.

