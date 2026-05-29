Во время ночной атаки на Украину 29 мая российские войска применили баллистическую ракету и 232 беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 29 мая: что известно

В ночь на 29 мая (с 18:00 28 мая) российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М /С-400 из Курской области РФ, а также 232 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

Запуски БпЛА осуществлялись из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 217 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях. Еще на семи локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

В частности, утром 29 мая российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и беспилотниками.

В Александровском районе города повреждены четыре многоквартирных дома. В них выбиты окна и изуродованы балконы. Также повреждения получили нежилые здания и помещения.

Из-за последствий обстрела один из подъездов жилого дома временно остался без газоснабжения.

В результате атаки ранения получили две жительницы Запорожья в возрасте 80 и 47 лет. У них диагностировали осколочные ранения лица, ног и грудной клетки.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют российские дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.