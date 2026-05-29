Під час нічної атаки на Україну 29 травня російські війська застосували балістичну ракету та 232 безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 29 травня (з 18:00 28 травня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 із Курської області РФ, а також 232 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Запуски БпЛА здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та Чауди у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили або подавили 217 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Зокрема, зранку 29 травня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотниками.

В Олександрівському районі міста пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. У них вибито вікна та понівечено балкони. Також пошкоджень зазнали нежитлові будівлі та приміщення.

Через наслідки обстрілу один із під’їздів житлового будинку тимчасово залишився без газопостачання.

Внаслідок атаки поранення дістали дві жительки Запоріжжя віком 80 та 47 років. У них діагностували осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини.

За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває – у повітряному просторі країни фіксують російські дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 556-ту добу.

