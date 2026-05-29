Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал европейских и американских союзников как минимум в десять раз увеличить помощь системами противовоздушной обороны.

Соответствующее заявление Андрей Мельник сделал во время заседания Совета Безопасности ООН.

Украина просит больше систем ПВО

Во время заседания Совбеза ООН, посвященного эскалации российских атак против гражданского населения Украины, Андрей Мельник заявил, что нынешний уровень поддержки уже не соответствует масштабу угрозы.

По его словам, новый уровень российского воздушного террора требует значительно более мощного ответа международных партнеров.

— Украина призывает своих европейских и американских партнеров увеличить помощь в сфере противовоздушной обороны как минимум в десять раз. Нам нужно лучше защищать небо над нашими городами и спасать жизни гражданских, — подчеркнул дипломат.

Мельник также обратился к государствам-членам ООН с призывом усилить экономическое давление на Россию.

По его словам, каждая санкционная лазейка и каждый источник доходов, который продолжает работать на российскую экономику, помогает Кремлю финансировать войну против Украины.

Кроме того, украинский дипломат призвал Совбез ООН поддержать решение о немедленном и безусловном прекращении огня, а также освобождении всех военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских по формуле “всех на всех”.

Постпред Украины также заявил, что успешные удары Сил обороны по военным объектам на территории РФ влияют не только на ситуацию на фронте, но и на возможности России финансировать войну.

По словам Мельника, именно поэтому Москва все острее реагирует на украинские атаки по военной инфраструктуре и логистическим объектам.

— И последнее, но не менее важное: пора найти элегантный, но эффективный способ лишить Россию ее постоянного места в этом Совете, которое она получила или, лучше сказать, захватила на очень сомнительных правовых основаниях, — добавил он.

На днях президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США с просьбой усилить помощь в сфере противовоздушной обороны.

В обращении глава государства предупредил о растущем дефиците средств ПВО, в частности систем Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3, на фоне усиления массированных ракетных и дроновых атак России по украинским городам.

