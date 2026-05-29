Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав європейських та американських союзників щонайменше у десять разів збільшити допомогу системами протиповітряної оборони.

Відповідну заяву Андрій Мельник зробив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Україна просить більше систем ППО

Під час засідання Радбезу ООН, присвяченого ескалації російських атак проти цивільного населення України, Андрій Мельник заявив, що нинішній рівень підтримки вже не відповідає масштабу загрози.

За його словами, новий рівень російського повітряного терору потребує значно потужнішої відповіді міжнародних партнерів.

— Україна закликає своїх європейських та американських партнерів збільшити допомогу у сфері протиповітряної оборони щонайменше вдесятеро. Нам потрібно краще захищати небо над нашими містами й рятувати життя цивільних, — наголосив дипломат.

Мельник також звернувся до держав-членів ООН із закликом посилити економічний тиск на Росію.

За його словами, кожна санкційна лазівка та кожне джерело доходів, яке продовжує працювати на російську економіку, допомагає Кремлю фінансувати війну проти України.

Крім того, український дипломат закликав Радбез ООН підтримати рішення про негайне та безумовне припинення вогню, а також звільнення всіх військовополонених і незаконно утримуваних цивільних за формулою “всіх на всіх”.

Постпред України також заявив, що успішні удари Сил оборони по військових об’єктах на території РФ впливають не лише на ситуацію на фронті, а й на можливості Росії фінансувати війну.

За словами Мельника, саме тому Москва дедалі гостріше реагує на українські атаки по військовій інфраструктурі та логістичних об’єктах.

— І останнє, але не менш важливе: час знайти елегантний, але ефективний спосіб позбавити Росію її постійного місця в цій Раді, яке вона отримала або, краще сказати, захопила на дуже сумнівних правових підставах, – додав він.

Днями президент України Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу та Конгресу США із проханням посилити допомогу у сфері протиповітряної оборони.

У зверненні глава держави попередив про зростаючий дефіцит засобів ППО, зокрема систем Patriot і ракет-перехоплювачів PAC-3, на тлі посилення масованих ракетних і дронових атак Росії по українських містах.

