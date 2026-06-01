До міжнародного Реєстру збитків додали ще 14 категорій, за якими громадяни, бізнес та держава зможуть подавати заяви про шкоду та втрати, завдані російською агресією.

Нові напрями відкриватимуть поступово через Дію.

Про це повідомили прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та Міністерство цифрової трансформації.

До Реєстру збитків додали 14 категорій: що відомо

Після запуску нових сервісів у Дії громадяни зможуть подавати заяви щодо втрати доступу до медичної допомоги та освіти, інших економічних втрат, а також порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни.

Для бізнесу відкриють категорії щодо втрат культурних об’єктів, витрат на евакуацію активів, гуманітарних та інших економічних збитків.

Держава зможе фіксувати екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, знищення об’єктів культурної спадщини, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, а також витрати на розмінування та очищення територій.

Подати заяви можна буде після відкриття відповідних категорій у Дії.

Наразі через сервіс уже доступне подання заяв до міжнародного Реєстру збитків за 21 категорією.

Що таке міжнародний Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) створили Україна, Європейський Союз та ще 43 країни світу.

Це міжнародний механізм для фіксації збитків, втрат і шкоди, завданих агресією Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року.

Подати заяви можуть фізичні та юридичні особи, держава Україна, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Після подання заяви перевіряють на відповідність правилам Реєстру та передають разом із доказами до компенсаційної комісії.

У грудні 2025 року розпочали створення компенсаційної комісії.

Станом на сьогодні Конвенцію про її створення підписали 38 держав та Європейський Союз. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи.

