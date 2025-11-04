Реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины (RD4U), ввел новую категорию для подачи заявлений о возмещении потери жилья или места проживания.

Об этом говорится на сайте Реестра.

Потеря жилья или места проживания – новая категория RD4U

Новая категория создана для граждан, которые 24 февраля 2022 года или позже потеряли жилье или место жительства из-за незаконных действий РФ в Украине или против нее.

В рамках этой категории можно подавать заявления не только о факте потери жилья или места проживания, но и о связанных с этим убытках – потере личных вещей, расходах на переезд или обустройство нового жилья.

Под жильем или местом проживания в этой категории понимается жилище, которое служило домом для заявителя, то есть место его постоянного проживания — независимо от регистрации или права собственности.

— Эта категория касается ситуаций, когда человек из-за агрессии против Украины потерял возможность жить в своем доме или привычном месте проживания. Это может быть из-за разрушения или серьезного повреждения жилья, вынужденного перемещения в другой регион Украины или за границу, оставления дома из-за опасности и невозможности вернуться, в частности если жилье оказалось на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что заявления о личных вещах, имеющих исключительную или редкую ценность, можно будет подавать в категории А3.7 Другие экономические потери, когда она станет доступной.

Категория А3.3 расширяет перечень уже открытых направлений для подачи заявлений:

о поврежденном или уничтоженном жилом и нежилом имуществе в результате войны (A3.1 и A3.2);

потери доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях (A3.6);

вынужденного внутреннего перемещения (A1.1).

В ближайшее время планируется открыть и категорию A1.2, которая будет касаться вынужденного выезда за пределы Украины.

— Подача заявлений в категории А3.3 никоим образом не препятствует подаче заявлений также в других категориях. Запуск категории A3.3 — это важный шаг в признании нарушений фундаментального права человека на жилье и в фиксации потерь, которые понесли украинцы в результате агрессии Российской Федерации, — говорится в пресс-релизе.

На данный момент в Реестре открыто 14 из 45 запланированных категорий для подачи заявлений.

Подать заявление можно только через портал Дія. Подробнее ознакомиться с информацией и заполнить заявление можно на официальном сайте Реестра.

