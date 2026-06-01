Презентація військової реформи для депутатів Верховної Ради не запланована станом на понеділок, 1 червня.

Про це повідомили в Міноборони.

Військова реформа: коли буде презентована

– На 1 червня презентація реформи армії не запланована. Її можуть представити протягом цього місяця, – повідомили в оборонному відомстві.

Реформа армії передбачає комплексну трансформацію війська. Вона включатиме нові контракти, оновлену систему оплати праці та нові терміни проходження служби.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський заявив про початок реформи армії. Протягом квітня було погоджено основні її напрями.

Військове командування та уряд визначили формулу майбутніх змін. У травні тривало узгодження ключових деталей. Очікується, що реалізація військової реформи розпочнеться у червні.

Також глава держави зазначав, що в червні мають з’явитися результати змін, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів і командирів.

Зеленський повідомив, що поставив завдання суттєво підвищити рівень грошового забезпечення з дотриманням принципу справедливості.

Виконання бойових завдань на передовій, наявність реального бойового та управлінського досвіду, а також ефективність військовослужбовця мають гарантувати збільшення виплат.

Президент наголосив, що мінімальний рівень заробітної плати для військових на тилових посадах має становити не менше 30 тис. грн, тоді як для бійців на бойових позиціях він має бути в рази вищим.

У межах військової реформи планується змінити підходи до комплектування підрозділів особовим складом та управління персоналом.

