Міністерство оборони України працює над комплексним рішенням, яке має усунути недоліки в роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) та покращити якість мобілізації. Нові заходи спрямовані на виправлення помилок, яких припустились раніше, під час медичних оглядів військовозобов’язаних.

Про це відповіли у Міноборони на запит hromadske.

Реформа мобілізації в Україні

У Міноборони стверджують, що розпочали системне виправлення помилок у роботі ВЛК та масову заміну керівництва. За підсумками 2025 року, після проведених перевірок перепризначили понад 130 голів ВЛК при територіальних центрах комплектування (ТЦК та СП).

Як повідомили у Міноборони, наразі триває аналіз похибок та непорозумінь, що виникали під час медоглядів. Для контролю за якістю роботи комісій створили спеціальні групи, які за минулий рік здійснили 318 перевірок діяльності ВЛК по всій країні. Водночас з цим впроваджується цифровізація процедур та оптимізація правил проведення оглядів.

У Міноборони наголошують, що ВЛК визначає придатність до служби на основі наявних скарг та медичних документів. Якщо військовозобов’язаний не надає довідок про хвороби, то комісія може обмежитися лише базовими аналізами та оглядом профільних лікарів.

Однак у Міноборони нагадали про право на оскарження висновків, зокрема через звернення до регіональної або центральної ВЛК, а також подання позову до суду.

Попри активні перевірки, офіційна статистика щодо кількості успішних оскаржень постанов ВЛК у Медичних силах ЗСУ наразі не ведеться. Головною метою реформи у Міноборони називають створення системи, яка б унеможливила нові помилки та забезпечила реальну оцінку стану здоров’я мобілізованих.

Які зміни передбачає реформа мобілізації в Україні

Міноборони запроваджує систему “таргетованого оповіщення” військовозобов’язаних, яка базуватиметься на професійній відповідності та глибокій цифровізації. Ключовою метою змін є підвищення якості мобілізаційного ресурсу та зниження соціальної напруги в суспільстві.

Головним нововведенням стане перехід від масового оповіщення до принципу професійної відповідності. Тепер ТЦК та СП пріоритетно залучатимуть фахівців конкретних профілів – водіїв, медиків, зв’язківців та IT-спеціалістів, відповідно до актуальних запитів підрозділів.

Для цього в системі Оберіг відображатиметься повна інформація про цивільну професію, освіту та реальний стан здоров’я особи. Для реалізації нової стратегії Міноборони готує кілька технічних рішень:

лікарі військово-лікарських комісій отримають доступ до цифрових історій хвороб у цивільних закладах, що дозволить об’єктивно оцінювати придатність і уникати помилок;

посилюється обмін даними між Оберігом, Нацполіцією та Держприкордонслужбою для миттєвої перевірки статусу особи на блокпостах;

електронний кабінет у Резерв+: оновлення контактних даних та місця проживання стане можливим без особистого візиту до ТЦК.

Крім того, Міноборони відпрацьовує чіткий механізм взаємодії між військкоматами, поліцією та органами військового управління. Це має забезпечити прозорість мобілізаційних заходів на всіх етапах – від оповіщення до навчання та призначення у підрозділ.

У виданні повідомили, що направили ще один запит для уточнення, який вигляд на практиці матиме перехід від масового оповіщення до принципу професійної відповідності та чи свідчить це про докорінну зміну мобілізації.

