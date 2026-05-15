Виїзд жінок за кордон: Кабмін скасовує обмеження

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах жінки тепер зможуть перетинати кордон без обмежень.

– Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 6 травня Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану для частини жінок, які працюють у державному секторі. Тоді прем’єр пояснювала, що для ключових посад обмеження необхідні для того, щоб забезпечити стабільну роботу державних інституцій під час війни.

В Україні у січні 2023 року встановили правила перетину кордону для посадовців і державних службовців під час воєнного стану. Тоді Кабмін запровадив норму, за якою народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці, а також інші визначені категорії працівників можуть виїжджати за кордон лише в разі службового відрядження.

