Кабмін скасував всі обмеження на виїзд жінок за кордон – Свириденко
- Для всіх жінок без винятків скасовані обмеження на виїзд за кордон, повідомила Юлія Свириденко.
- Тепер жінки, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, зможуть виїжджати за кордон не лише у рамках службового відрядження.
Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах жінки тепер зможуть перетинати кордон без обмежень.
Нагадаємо, що 6 травня Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану для частини жінок, які працюють у державному секторі. Тоді прем’єр пояснювала, що для ключових посад обмеження необхідні для того, щоб забезпечити стабільну роботу державних інституцій під час війни.
В Україні у січні 2023 року встановили правила перетину кордону для посадовців і державних службовців під час воєнного стану. Тоді Кабмін запровадив норму, за якою народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці, а також інші визначені категорії працівників можуть виїжджати за кордон лише в разі службового відрядження.