У Міністерстві економіки України повідомили про оновлений підхід до роботи програми Національний кешбек, яку розділено на окремі етапи з різними умовами використання коштів. Ключова зміна стосується саме строків, у які українці повинні витратити вже нарахований кешбек.

До коли потрібно використати кешбек за квітень і попередні місяці

У відомстві наголосили, що гроші, нараховані в межах програми за квітень або попередні періоди, необхідно використати до 30 червня 2026 року.

Йдеться про кошти, які вже знаходяться або ще надійдуть на рахунки користувачів у межах першого етапу програми. Зокрема, виплати за квітневі покупки українці отримають наприкінці травня — і саме ці кошти також підпадають під обмежений термін використання до кінця червня.

Таким чином, фактично всі нарахування першого етапу мають однакову умову: їх потрібно витратити до 30.06.2026.

Чи згорить кешбек, якщо його не використати до кінця червня

У Міністерстві економіки розповіли, що буде з накопиченим національним кешбеком, якщо його не використати до кінця червня.

У відомстві зазначили, що невикористані кошти після завершення встановленого терміну не залишаться на рахунках користувачів.

Якщо кешбек, нарахований у межах першого етапу, не буде витрачений до 30 червня 2026 року, він автоматично анулюється і повертається до державного бюджету.

Інакше кажучи, після дедлайну такі кошти фактично “згорають”, і відновити їх або використати пізніше вже буде неможливо.

З 1 липня стартує новий етап програми

Починаючи з 1 липня 2026 року, програма переходить на новий етап роботи. Він триватиме до 30 квітня 2028 року.

Усі кошти, нараховані до 30 червня 2026 року, підпадають під правило обмеженого строку використання. Якщо їх не витратити вчасно — вони анулюються.

Натомість виплати, які будуть нараховані вже після запуску нового етапу, можна витратити пізніше. Їх виплачуватимуть у звичному порядку наприкінці кожного місяця, і вони не прив’язані до “короткого” дедлайну першого етапу.

