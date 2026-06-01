З 1 червня 2026 року в Україні набуває чинності низка змін – від виплат і бронювання до державних програм підтримки. Частина рішень має фінансові дедлайни, які важливо не пропустити.

Зміни в перетині кордону для жінок з 1 червня

Уряд України ухвалив рішення скасувати обмеження на виїзд жінок за кордон. Йдеться про обмеження, які раніше діяли для окремих категорій працівниць державного сектору.

Нові правила поширюються на всіх жінок без винятків.

Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, відтепер жінки можуть вільно перетинати державний кордон незалежно від того, чи працюють вони в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах або судовій системі.

Реформа армії в Україні з 1 червня 2026 року

Також з червня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа Збройних Сил. Про початок змін для армії повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що вже у перший місяць реформи мають з’явитися конкретні результати, насамперед у сфері грошового забезпечення військовослужбовців.

Він уточнив, що розмір грошового забезпечення залежатиме від характеру служби, участі в бойових діях, рівня відповідальності та професійного досвіду військовослужбовця.

Так, для військових, які проходять службу на тилових посадах, мінімальне забезпечення планують встановити на рівні не менше 30 тис. грн. Водночас для бійців на передовій, а також для командирів, сержантів та офіцерів виплати мають бути суттєво вищими.

Окрему увагу в межах реформи приділять піхотним підрозділам. Президент доручив запровадити спеціальні контракти для піхотинців із рівнем виплат від 250 тис. до 400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань та умов служби.

Також реформа передбачає зміни у комплектуванні військових частин та розвитку контрактної служби. Планується розширення контрактної системи, що має забезпечити визначені строки проходження служби та створити умови для поетапного звільнення військовослужбовців, які були мобілізовані раніше.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Міністерство оборони України розповіло про комплексну реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), спрямовану на підвищення якості медичних оглядів військовозобов’язаних та усунення попередніх помилок у системі. Йдеться як про кадрові зміни, так і про цифровізацію процедур.

За даними Міноборони, у межах перевірок уже перепризначили понад 130 керівників ВЛК при територіальних центрах комплектування. Також провели сотні інспекцій по всій країні, під час яких аналізували якість медичних рішень і типові порушення у роботі комісій.

У відомстві наголошують, що оцінка придатності до служби здійснюється на основі медичних документів і скарг, а за їх відсутності рішення ухвалюється за результатами базового огляду. Водночас громадяни зберігають право оскаржити висновки ВЛК через вищі інстанції або в судовому порядку.

Метою реформи Міноборони називає створення прозорої системи медичного відбору, яка мінімізує помилки та забезпечить об’єктивну оцінку стану здоров’я військовозобов’язаних.

Програма Національний кешбек: коли згорять кошти

Українцям необхідно використати кошти, нараховані в межах програми Національний кешбек за квітень та попередні періоди, до 30 червня 2026 року. Після цієї дати невикористані кошти будуть повернуті до державного бюджету, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплати за травень – у липні. Надалі нарахування відбуватимуться за звичним графіком після 20 числа кожного місяця. Програма продовжує працювати без змін.

Розмір кешбеку становить 5% або 15% залежно від категорії товарів українського виробництва: продукти харчування, ліки, техніка, одяг, товари для дому та інші. Нараховані кошти можна витрачати на комунальні та поштові послуги, українські товари, ліки, книги або благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Долучитися до програми Національний кешбек все ще можна через банки-партнери та застосунок Дія, обравши картку для виплат. Кешбек нараховується лише за безготівкові покупки товарів, що беруть участь у програмі.

Скринінг здоров’я 40+: скільки часу ще триває програма

Українці, які отримали виплату за програмою Скринінг здоров’я 40+, мають використати ці кошти протягом двох місяців після їх зарахування. Якщо оплату медичного обстеження не здійснити в цей строк, гроші автоматично повернуться до державного бюджету.

Важливо, що для учасників, які отримали кошти до 1 травня 2026 року, встановлено граничний термін використання – до 30 червня 2026 року.

Також в Україні спростили умови участі в державній програмі Скринінг здоров’я 40+. Так, українцям, які досягли 40-річного віку, більше не потрібно чекати 30 днів після дня народження, щоб подати заявку. Оформити участь можна за кілька хвилин у застосунку Дія або в найближчому ЦНАПі.

Програма Скринінг здоров’я 40+ дозволяє пройти профілактичні обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших поширених проблем зі здоров’ям. Заявку можна подати онлайн через Дію або особисто у Центрі надання адміністративних послуг.

Трудові книжки: хто і коли має провести оцифрування

В Україні до 10 червня 2026 року необхідно оцифрувати трудові книжки, особливо якщо трудовий стаж був набутий до 1 січня 2004 року. Саме ці дані не завжди містяться в електронних реєстрах і можуть знадобитися для правильного нарахування пенсії.

У Пенсійному фонді пояснюють, що насамперед оцифрування варто пройти людям із помилками або неточностями в трудовій книжці, власникам пошкоджених чи частково втрачених документів, а також тим, хто планує вихід на пенсію найближчими роками.

Якщо трудову книжку не оцифрувати, стаж не анулюється, адже паперовий документ залишається чинним. Проте відсутність даних в електронному реєстрі може ускладнити перевірку трудового стажу та затягнути оформлення пенсії.

Пенсіонерам, які вже отримують пенсію, оцифровувати трудову книжку не обов’язково, оскільки необхідна інформація вже міститься в їхніх пенсійних справах.

Завершення навчального року 2025-2026: що варто знати

У більшості шкіл України останній дзвоник у 2026 році пролунає 29 травня. Водночас офіційно навчальний рік може тривати до 30 червня, якщо закладам освіти потрібно компенсувати пропущені заняття через безпекові обмеження, повітряні тривоги чи інші вимушені перерви.

Остаточну дату завершення навчання кожна школа визначає самостійно. Тому в окремих регіонах учні можуть продовжити освітній процес і після завершення травня.

До прикладу, у Києві останній дзвоник також запланований на 29 травня. Протягом червня школи проводитимуть додаткові заняття, освітні програми, мовні клуби, STEM-проєкти та підготовку випускників до вступної кампанії.

У Черкасах навчальний рік також завершиться 29 травня. Вручення свідоцтв дев’ятикласникам заплановане на 5 червня, Марш подяки випускників відбудеться 12 червня, а випускні вечори для одинадцятикласників пройдуть 13 червня.

Як зміняться правила бронювання в Україні

У червні 2026 року почнуть діяти нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників на критично важливих підприємствах. Відповідне рішення Кабінету міністрів, ухвалене 22 травня, передбачає оновлення критеріїв критичності та посилення вимог до компаній.

Так, протягом червня центральні та регіональні органи влади мають переглянути та повторно затвердити критерії критично важливих підприємств, узгодивши їх із Міноборони та Мінекономіки. У липні-серпні компанії повинні будуть підтвердити свій статус уже за оновленими правилами бронювання.

Однією з ключових змін стане підвищення вимог до рівня заробітної плати: для бронювання працівника вона має становити не менше трьох мінімальних зарплат або близько 25 941 грн. Для прифронтових регіонів діятиме нижча межа – 21 600 грн.

Також змінюється підхід до врахування заброньованих працівників: співробітників із відстрочкою, тих, що працюють за сумісництвом, зараховуватимуть лише за основним місцем роботи. Це має допомогти усунути практику подвійного обліку працівників у різних компаніях.

За словами представників уряду, підприємства, які не відповідатимуть оновленим критеріям до кінця літа, можуть втратити статус критично важливих і право на бронювання працівників.

Допомога для ВПО: термін продовжили

Термін подання заяв на отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) збільшили до 1 червня 2026 року. Це дозволяє всім, хто має право на підтримку, встигнути оформити необхідні документи та отримати виплати.

Водночас розширено доступ до державної допомоги та скасовано частину обмежень. Зокрема, діти з родин ВПО отримуватимуть виплати незалежно від рівня доходу сім’ї, а нарахування здійснюватиметься з 1 лютого за умови своєчасного подання заяви.

Також громадяни, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу, можуть повторно подати документи та отримати перерахунок із 1 січня 2026 року. Окрім цього, передбачено додатковий шестимісячний період підтримки для тих, хто потребує допомоги.

Кредити для бізнесу в Україні 2026: що пропонують

Починаючи з 1 червня 2026 року, в Україні стартує програма кредитування для великого бізнесу, яка передбачає фінансування до 25 млн євро під пільгову ставку близько 10% річних. Механізм спрямований на розвиток енергетичної інфраструктури та підвищення енергетичної автономності підприємств.

Кредити можна буде використати на будівництво та запуск газотурбінних і газопоршневих установок, об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія), систем накопичення енергії, а також мікромереж і локальних автономних енергосистем.

Різницю між ринковою та пільговою ставкою компенсуватиме держава. Фінансування доступне в межах 1–25 млн євро (для прифронтових територій — від 500 тис. євро) строком до 5 років із можливістю відтермінування запуску проєкту до 12 місяців.

Програму реалізує Національна установа розвитку через уповноважені банки. Вона є частиною державної стратегії розвитку розподіленої генерації та зміцнення енергетичної стійкості України.

Зняття готівки та поповнення карток в Укрпошті

До кінця червня 2026 року Укрпошта планує запустити зняття готівки та поповнення банківських карток у своїх відділеннях.

Також до кінця 2026 року передбачено оснащення листонош мобільними пристроями для приймання безготівкових платежів у будь-якій точці країни, зокрема для обслуговування маломобільних громадян удома.

