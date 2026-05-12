Навіть там, де живе три людини: Укрпошта запустила оплату картками по всій Україні
- З 1 травня Укрпошта запустила оплату банківськими картками у 100% населених пунктів України за наявності зв’язку.
- Карткою, Apple Pay чи Google Pay тепер можна оплатити базові послуги Укрпошти — доставку, комунальні платежі, товари та передплату.
- До кінця червня 2026 року компанія планує запустити можливість знімати готівку та поповнювати банківські картки.
З 1 травня у 100% населених пунктів України стала доступною оплата банківськими картками на Укрпошті, повідомив гендиректор АТ Укрпошта Ігор Смілянський та Укрпошта.
У пересувних відділеннях оплата працює за наявності мобільного зв’язку.
– Навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв’язку. І це лише поки в нас немає власного банку. Щойно з’явиться Укрпошта.Банк, користуватися банківськими картками буде можливо навіть в режимі офлайн, – написав він у Telegram.
Так, українці зможуть через Apple Pay чи Google Pay оплачувати усі базові послуги — від доставки та комунальних платежів до товарів і передплати.
– Це лише перший крок. Наступний — до кінця червня 2026 року ми дамо можливість не лише платити, а й знімати готівку та поповнювати банківські картки, – поділився Ігор Смілянський.
Водночас до кінця року планується надання кожному листонощі Укрпошти мобільного пристрою, що дасть можливість надавати базові фінансові послуги вдома людям з інвалідністю, зокрема ветеранам, та літнім.
Ігор Смілянський зауважив, що цю ініціативу вдалося реалізувати без державних та грантових коштів.