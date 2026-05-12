У школах України завершення навчального року не є єдиним фіксованим днем для всіх закладів освіти.

Освітні установи можуть самостійно визначати дати закінчення навчального процесу, орієнтуючись на безпекові умови, організацію навчального року та рекомендації Міністерства освіти і науки.

Коли буде останній дзвоник і випускні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде останній дзвоник у школах у 2026 році

Відповідно до чинних підходів, навчальний рік у більшості шкіл може тривати до 30 червня. Саме ця дата закладена як гранична можливість завершення освітнього процесу, зокрема у випадках, коли протягом року були перерви або зміни графіків навчання. Водночас остаточне рішення щодо завершення занять ухвалює кожен заклад окремо.

Попри можливість продовження навчання до кінця червня, у більшості шкіл останній дзвоник в Україні пролунає 29 травня. Це пов’язано з тим, що навчальні заклади намагаються завершити основний освітній процес до початку літа, залишаючи червень для додаткових форматів роботи.

Отже, коли буде останній дзвоник в школах України у 2026 році, визначать самі школи. Водночас у частині шкіл навчання може тривати довше, не до кінця травня.

Якщо протягом року були вимушені перерви, наприклад через погодні умови чи безпекові обмеження, освітній процес можуть компенсувати саме в червні, що фактично подовжує навчальний рік.

Київ визначив дату останнього дзвоника у 2026 році

У столиці вже ухвалили рішення щодо завершення навчального року. У школах Київ останній дзвоник пролунає 29 травня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. За інформацією заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у системі освіти столиці навчається близько 400 тис. дітей і працює понад 63 тис. освітян.

Попри складні умови навчання протягом року, школи змогли зберегти безперервність освітнього процесу.

Червень у школах: додаткове навчання та компенсація освітніх втрат

Після завершення основного навчального року школи Києва не припинятимуть роботу повністю. У червні передбачено формат додаткових занять та освітніх програм, спрямованих на подолання освітніх втрат.

У закладах освіти планують організувати компенсаторні заняття з ключових предметів, програми психологічної підтримки для учнів, а також практичні курси з безпеки.

Окрему увагу приділять тренінгам із тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту, а також заняттям у межах курсу Захист України.

Для випускників 11-х класів передбачено можливість зміни формату навчання у травні: школи можуть перейти на індивідуальні та групові заняття, щоб учні могли зосередитися на підготовці до вступних випробувань.

Окрім навчальних занять, у червні в школах планують проводити мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-програми. Такий формат має поєднати відновлення знань із розвитком практичних навичок учнів.

Коли видаватимуть документи про освіту

Видача шкільних документів у столиці відбуватиметься поетапно протягом червня. Свідоцтва про початкову освіту планують видавати на початку місяця, про базову середню освіту — в середині червня, а про повну загальну середню освіту — в другій половині місяця.

Усі завершальні заходи у школах проводитимуться з урахуванням безпекових вимог, які діють в умовах воєнного стану.

Коли останній дзвоник у Черкасах

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна у дописі на своїй сторінці у Facebook повідомила про завершення 2025–2026 навчального року та основні шкільні події в Черкаси.

За її інформацією, 29 травня у школах міста завершується навчальний рік. Далі розпочинається період випускних та урочистих заходів:

5 червня відбудеться вручення свідоцтв випускникам 9-х класів;

12 червня запланований Марш подяки випускників;

13 червня пройдуть випускні вечори для одинадцятикласників.

