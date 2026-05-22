22 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміну правил бронювання в Україні для військовозобов’язаних на критично важливих підприємствах.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

Нові правила бронювання в Україні: що відомо

За його словами, оновлений зарплатний поріг для бронювання підвищать майже до 26 тис. грн.

— Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника зарплата має становити не менше трьох мінімальних зарплат. Наразі це 25 941 грн, тобто майже 26 тис. грн. Але ця зміна не стосується прифронтових територій, для яких вимога лишається на поточному рівні – це 21 600, – сказав Олексій Соболєв.

Працівників, які вже мають відстрочку та працюють за сумісництвом, зараховуватимуть до квоти лише один раз – за основним місцем роботи.

Ця норма почне діяти орієнтовно в середині червня (через 10 днів після набуття чинності постановою).

Раніше таких працівників враховували одразу на кількох підприємствах, якщо вони працювали на пів або чверть ставки.

Таким чином, деякі компанії фактично “подвоювали” кількість заброньованих”.

Центральні та регіональні органи влади протягом місяця мають переглянути та повторно затвердити власні критерії, а також погодити їх із Міноборони та Мінекономіки.

Соболев зазначив, що у червні міністерства оновлюватимуть свої підходи.

Також він додав, що у липні-серпні компаніям доведеться погоджувати статус критичності вже за новими правилами бронювання в Україні.

— Ті компанії, які не відповідатимуть критеріям до кінця літа, будуть позбавлені критичності, — сказав Олексій Соболєв.

Нагадаємо, на порталі Дія запустили нову можливість бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу.

