Россия намерена ограничить связи Украины с партнерами — Зеленский
Украинская разведка получила новые внутренние российские документы политического планирования, касающиеся отношений Украины с Молдовой, странами Южного Кавказа, Ближним Востоком и региона Залива.
Об этом сообщил 2 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Министерства обороны Украины Олега Иващенко.
Россия пытается ограничить связи Украины
— Знаем, что одной из ключевых российских политических задач является ограничение наших безопастностных, экономических и других стратегических связей с соответствующими странами, — подчеркнул президент, — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, это лишь подтверждает, что Украина и ее партнеры движутся правильным курсом к большей безопасности, развитию своего суверенитета и полной нейтрализации российского влияния.
Украинский президент призвал Европу активнее “поддерживать каждый из тех народов, в кого Россия вцепилась своими зубами и пытается не отпустить на свободу”.
— Сейчас это особенно касается Армении — накануне выборов в этой стране. Это вопрос не просто о том или ином политическом выборе народа, а о фундаментальном праве народа самостоятельно выбирать для себя будущее, — отметил глава государства.
Зеленский уверен, что Европа обладает необходимой способностью поддерживать базовые правила, которые всегда гарантировали и будут гарантировать безопасность.
— Будут наши соответствующие предложения в работе с партнерами, — сказал глава государства.