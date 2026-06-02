Украинская разведка получила новые внутренние российские документы политического планирования, касающиеся отношений Украины с Молдовой, странами Южного Кавказа, Ближним Востоком и региона Залива.

Об этом сообщил 2 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Министерства обороны Украины Олега Иващенко.

Россия пытается ограничить связи Украины

— Знаем, что одной из ключевых российских политических задач является ограничение наших безопастностных, экономических и других стратегических связей с соответствующими странами, — подчеркнул президент, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, это лишь подтверждает, что Украина и ее партнеры движутся правильным курсом к большей безопасности, развитию своего суверенитета и полной нейтрализации российского влияния.

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Украинский президент призвал Европу активнее “поддерживать каждый из тех народов, в кого Россия вцепилась своими зубами и пытается не отпустить на свободу”.

— Сейчас это особенно касается Армении — накануне выборов в этой стране. Это вопрос не просто о том или ином политическом выборе народа, а о фундаментальном праве народа самостоятельно выбирать для себя будущее, — отметил глава государства.

Зеленский уверен, что Европа обладает необходимой способностью поддерживать базовые правила, которые всегда гарантировали и будут гарантировать безопасность.

— Будут наши соответствующие предложения в работе с партнерами, — сказал глава государства.

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