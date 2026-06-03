Будут кадровые выводы: Зеленский дал неделю на реализацию договоренностей по Patriot
- Владимир Зеленский дал должностным лицам неделю на проработку реализации договоренностей по Patriot на финансовом, юридическом и техническом уровнях.
- Президент заявил, что договоренность о приобретении Patriot есть на самом высоком политическом уровне, но ее реализация затянулась.
- Зеленский ожидает доклад в пятницу: либо с четким планом по контракту на Patriot, либо с кадровыми выводами.
Президент Владимир Зеленский дал неделю на реализацию договоренностей по Patriot на юридическом, финансовом и техническом уровнях.
Зеленский о реализации договоренностей по Patriot
В Telegram глава нашего государства сообщил, что провел совещание с представителями Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса президента относительно дополнительных путей поставок ПВО в Украину, в том числе систем и ракет для них.
— У нас есть договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении Patriot, и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось, – отметил Зеленский.
По его словам, задача состоит в ускорении реализации контрактов по Patriot, и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц.
Президент добавил, что средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 млрд евро и другие финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для обеспечения защиты жизни украинцев. По состоянию на сегодня даже юридические шаги еще не проработаны по данному контракту. Зеленский поставил финальный срок – неделя на подготовку.
– Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по Patriot, либо серьезные кадровые выводы, – добавил Зеленский.
К слову, аналитики ISW считают, что ударом по Украине 2 июня РФ пыталась воспользоваться нехваткой ракет для Patriot.