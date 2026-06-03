Президент Владимир Зеленский дал неделю на реализацию договоренностей по Patriot на юридическом, финансовом и техническом уровнях.

Зеленский о реализации договоренностей по Patriot

В Telegram глава нашего государства сообщил, что провел совещание с представителями Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса президента относительно дополнительных путей поставок ПВО в Украину, в том числе систем и ракет для них.

— У нас есть договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении Patriot, и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось, – отметил Зеленский.

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По его словам, задача состоит в ускорении реализации контрактов по Patriot, и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц.

Президент добавил, что средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 млрд евро и другие финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для обеспечения защиты жизни украинцев. По состоянию на сегодня даже юридические шаги еще не проработаны по данному контракту. Зеленский поставил финальный срок – неделя на подготовку.

– Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по Patriot, либо серьезные кадровые выводы, – добавил Зеленский.

К слову, аналитики ISW считают, что ударом по Украине 2 июня РФ пыталась воспользоваться нехваткой ракет для Patriot.

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