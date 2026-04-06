Fire Point, производитель украинской крылатой ракеты Flamingo, ведет переговоры с европейскими компаниями о запуске новой системы противовоздушной обороны к следующему году.

Компания также завершает разработку двух гиперзвуковых баллистических ракет, которые сделают Москву доступной для поражения.

Об этом сообщил Reuters руководитель компании.

Fire Point разрабатывает систему ПВО

Это должно стать недорогой альтернативой системе Patriot, которую становится всё труднее получить.

На фоне того, как правительства стремятся защитить своё воздушное пространство, а войны в Украине и Иране усиливают глобальную нестабильность, соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штильерман заявил, что компания стремится снизить стоимость перехвата баллистической ракеты до менее чем $1 млн.

– Если нам удастся снизить её стоимость до менее чем 1 млн долларов, это станет… революционным прорывом в системах противовоздушной обороны. Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года, – отметил он.

Штильерман также сообщил, что Fire Point ожидает одобрения правительства по инвестиции от ближневосточной корпорации, которая оценила компанию в $2,5 млрд.

Это откроет путь к новым бизнес-возможностям, включая запуск спутников на низкую околоземную орбиту.

Годы опыта, полученного на поле боя в противостоянии с российскими силами, сделали Украину одним из ведущих новаторов в области недорогих оборонных технологий.

С началом войны в Персидском заливе Киев использовал этот опыт для заключения соглашений о безопасности с правительствами по всему региону.

Многие украинские оборонные компании сегодня стремятся экспортировать свои избыточные мощности и воспользоваться глобальным бумом военных расходов.

Хотя правительство недавно ослабило ограничения военного времени на экспорт, каждое предлагаемое соглашение всё ещё подлежит строгой проверке и государственному одобрению.

Fire Point разрабатывает баллистические ракеты

Штильерман также сообщил, что Fire Point сейчас завершает разработку двух гиперзвуковых баллистических ракет.

По его словам, меньшую ракету FP-7 с дальностью полёта примерно 300 км начнут применять “в ближайшее время”.

Он охарактеризовал её как аналог баллистической системы малой дальности ATACMS от компании Lockheed Martin.

Большая ракета FP-9, способная доставлять 800-килограммовую боевую часть на расстояние до 850 км, в ближайшее время перейдёт к этапу испытаний.

По его словам, это позволит включить Москву в зону поражения украинского баллистического арсенала.

Штильерман подчеркнул, что удары по Москве, которую прикрывают одни из самых мощных систем ПВО в мире, могут вызвать “массовые изменения в сознании россиян и сознании ведущих людей в России”.

