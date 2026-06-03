Президент Володимир Зеленський дав тиждень на пропрацювання реалізації домовленостей щодо Patriot на юридичному, фінансовому та технічному рівнях.

Зеленський про реалізацію домовленостей щодо Patriot

У Telegram голова нашої держави повідомив, що провів нараду із представниками Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу президента щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну, зокрема систем та ракет для них.

– У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання Patriot, і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося, – зауважив Зеленський.

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За його словами, завдання полягає у пришвидшенні реалізації контрактів по Patriot, і наголосив, що це персональна відповідальність залучених посадовців.

Президент додав, що кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 млрд євро та інші наші фінансові ресурси мають працювати максимально оперативно для забезпечення захисту життя українців

Також він зауважив, що, станом на сьогодні, навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Зеленський поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки.

– Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по Patriot, або серйозні кадрові висновки, – додав Зеленський.

До речі, аналітики ISW вважають, що ударом по Україні 2 червня РФ намагалась скористатися нестачею ракет до Patriot.

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