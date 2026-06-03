Росія здійснила масований удар по Україні 2 червня, намагаючись скористатися дефіцитом ракет до систем Patriot, а також відвернути увагу від власної неспроможності захистити глибокий тил РФ і невдач російських військ на фронті.

ISW про мету масованого обстрілу України 2 червня

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Кремль намагався виправдати масований удар по Києву, назвавши його нібито “відповіддю” на атаку 22 травня по штабу російського центру безпілотників Рубікон в окупованому Старобільську Луганської області.

Москва неправдиво заявляє, що Сили оборони України вдарили по цивільному об’єкту, після чого російська армія нібито атакувала військові та оборонно-промислові цілі в Україні.

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Насправді комбінований удар 2 червня завдав значної шкоди цивільній та критичній інфраструктурі. Унаслідок атаки в Україні загинули близько 23 людей, ще понад 100 дістали поранення.

В ISW наголошують, що застосування Росією касетних боєприпасів, а також повторні удари по рятувальниках свідчать про російську тактику, спрямовану на максимальне ураження цивільного населення.

Аналітики вказують, що твердження РФ про “відповідь” на удар по Старобільську є спробою приховати очевидне: Росія, найімовірніше, все одно здійснила б ці атаки.

ISW також розглядає удар 2 червня як частину ескалації з боку Росії після перемир’я 9–11 травня. Тоді Володимир Путін був змушений просити Київ утриматися від ударів по Москві, щоб провести скорочений парад до Дня перемоги. На думку аналітиків, нинішні дії Кремля можуть бути спробою компенсувати цей репутаційний удар.

Крім того, посилюючи удари по Києву, Путін намагається зламати волю України до спротиву та приховати нездатність РФ захистити власну територію від українських далекобійних атак.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія завдала по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети, а також ударні дрони.

Загалом окупанти випустили понад 70 ракет і майже 700 безпілотників. Значну частину повітряних цілей силам ППО вдалося знищити, однак зафіксовано влучання десятків балістичних ракет.

Унаслідок обстрілу загинули понад 20 людей, ще більш як 100 отримали поранення.

Через балістичну атаку частина Києва залишалася без електропостачання. У столиці також тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту через пошкодження контактної мережі.

Пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. У Києві загинули 7 людей, ще майже 90 постраждали.

Руйнування також зафіксовані у Дніпрі, Харкові, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях.

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