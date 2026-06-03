Украина очень долго ожидает приезда переговорной группы США, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о визите переговорной группы США в Киев

Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве Владимир Зеленский заявил, что Украина очень долго ожидает визит представителей президента США Дональда Трампа, потому что на сегодняшний день вопросом номер один для Соединенных Штатов является война в Иране, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы ожидаем приезд переговорной группы, но, на мой взгляд, очень долго. К сожалению, мы находимся сегодня не в фокусе. На мой взгляд, Иран – это номер один вопрос для Соединенных Штатов Америки, а затем идет вопрос Украины, – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что именно США – это та страна, которая может сильнее всего побуждать Путина к завершению войны. В то же время, отметил президент, для Украины лучшим вариантом было бы, чтобы в переговоры были вовлечены как Вашингтон, так и Европа.

– Война здесь, на европейском континенте. Я действительно считаю, что самый сильный вариант – Соединенные Штаты Америки и представители Европы. Но, как я и говорил, для нас все равно номер один – это окончить войну. И здесь нет альтернативы. И потому я откровенно говорил: мы поддерживаем любой формат. И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом дойдет до нас очередь, – добавил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев в ближайшие две недели.

Глава нашего государства подчеркнул, что визит в Киев поможет американским переговорщикам лучше понять ситуацию в Украине перед возможными контактами с Россией. В то же время, он отметил, что на реализацию планов может повлиять ситуация на Ближнем Востоке.

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