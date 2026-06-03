Україна дуже довго очікує на приїзд переговорної групи США, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про візит переговорної групи США до Києва

Під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже довго очікує на візит представників президента США Дональда Трампа, тому що на сьогодні питанням номер один для Сполучених Штатів є війна в Ірані, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимося сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран – це номер один питання для Сполучених Штатів Америки, а потім йде питання України, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що саме США – це та країна, яка може найсильніше спонукати Путіна до завершення війни. Водночас, зауважив президент, для України найкращим варіантом було б, аби в переговори були залучені як Вашингтон, так і Європа.

Зараз дивляться

– Війна тут, на європейському континенті. Я дійсно вважаю, що найсильніший варіант – це Сполучені Штати Америки і представники Європи. Але, як я і казав, для нас все одно номер один – це закінчити війну. І тут немає альтернативи. І тому я відверто казав: ми підтримуємо будь-який формат. І я готовий до прямих перемовин із Путіним, щоб завершити цю війну, ніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти у світі, а потім дійде до нас черга, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ протягом найближчих двох тижнів.

Голова нашої держави наголосив, що візит до Києва допоможе американським переговірникам краще зрозуміти ситуацію в Україні перед можливими контактами з Росією. Водночас він зауважив, що на реалізацію планів може вплинути ситуація на Близькому Сході.

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