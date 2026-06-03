Росія щомісяця здатна виробляти близько 120 балістичних ракет. Разом з іншими видами озброєння це дозволяє їй систематично завдавати масованих ударів по Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві.

Зеленський про виробництво ракет в РФ

За словами глави держави, значні обсяги виробництва балістичних ракет у РФ становлять постійну загрозу для українських міст.

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– Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет, – наголосив Зеленський.

Такі обсяги виробництва дозволяють РФ підтримувати постійний ракетний терор та регулярно накопичувати запаси для нових масштабних комбінованих ударів.

За словами Зеленського, можливості російського ВПК дозволяють ворогу проводити кілька великих масованих атак щомісяця.

Президент зазначив, що саме цей фактор наразі є одним із ключових викликів для безпеки України.

– Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося, – додав він.

Також Зеленський нагадав про масштабні комбіновані удари, яких Україна зазнала напередодні.

Під час атак російські війська застосували сотні засобів повітряного нападу.

Президент повідомив, що лише внаслідок однієї масованої атаки напередодні загинули 23 людини, серед яких були діти.

– Росіяни застосували велику кількість дронів – понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня, – сказав Зеленський.

Він додав, що найнебезпечнішою загрозою є ракети.

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Radio NV заявив, що Росія змогла налагодити конвеєрне виробництво ракет і безпілотників типу Шахед та оперативно постачає їх для застосування у війні.

За його словами, головною проблемою залишаються не китайські, а західні комплектуючі, які використовуються в російських ракетах.

Йдеться про продукцію компаній, що мають виробництва та юридичні адреси в країнах НАТО, США, Японії та інших державах.

Ігнат уточнив, що такі компоненти застосовуються для виробництва Шахедів, крилатих ракет, Іскандерів, а також літаків і гелікоптерів.

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