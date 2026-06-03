Украине важно срочно оплатить контракт с США на поставку систем Patriot и ракет к ним, иначе их поставка может быть отложена до 2030 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте 3 июня.

Украина должна оплатить контракт на поставку систем Patriot

По словам Зеленского, в 2025 году Украина получила возможность договориться с американским производителем о новых системах Patriot и соответствующем количестве ракет.

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— Количество не могу разглашать. Очередь на PAC-2, PAC-3 и системы Patriot измеряется годами. Если честно, этот новый пакет мы могли бы получать примерно с 2030 года. Это не устраивало ни меня, ни нашу команду. Мы искали альтернативы, — рассказал глава государства.

Он добавил, что на поставки Patriot и ракет к ним существует очередь из стран, которые заключили соответствующий контракт с производителями в Соединенных Штатах.

Украине удалось договориться с некоторыми странами, чтобы они “пропустили” нас в этой очереди.

— Вы можете попасть в эту очередь, если оплатили контракт. Поэтому мы должны сделать все, чтобы его оплатить. Иначе системы и ракеты поступят в 2030 году, — подчеркнул Зеленский.

Президент не уточнил, с какими именно странами удалось договориться, однако отметил, что для реализации этой договоренности необходимо срочно обеспечить финансирование.

— Я знаю, что это сложно, но Министерство иностранных дел, СНБО, Министерство обороны – это обязательство этих структур сделать это, потому что это безопасность нашего государства. И если не поступают те или иные такие большие объемы денег от партнеров, мы должны найти эти деньги. Неважно где. Просто найти их, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США.

В письме президент Украины предупредил об увеличении дефицита ПВО, в частности средств защиты от баллистических ракет.

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