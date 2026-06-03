Україні важливо терміново оплатити контракт зі США на постачання систем Patriot та ракет до них, інакше їх отримання може відтермінуватися до 2030 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із генсеком НАТо Марком Рютте 3 червня.

Україна має оплатити контракт на постачання систем Patriot

За словами Зеленського, у 2025 році Україна отримала можливість домовитися з американським виробником про нові системи Patriot та відповідну кількість ракет.

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– Кількість не можу розголошувати. Черга на PAC-2, PAC-3 і системи Patriot вимірюється роками. Якщо чесно, цей новий пакет ми могли б отримувати приблизно з 2030 року. Це не влаштовувало ні мене, ні нашу команду. Ми шукали альтернативи, – розповів глава держави.

Він додав, що на поставки Patriot та ракет до них є черга з країн, які уклали відповідний контракт з виробниками у Сполучених Штатах.

Україні вдалося домовитися з деякими країнами, щоб вони “пропустили” у цій черзі.

– Ви можете потрапити в цю чергу, якщо оплатили контракт. Тому ми повинні зробити все, щоб його оплатити. Інакше системи і ракети прийдуть у 2030 році, – наголосив Зеленський.

Президент не уточнив, з якими саме країнами вдалося домовитися, однак зазначив, що для реалізації цієї домовленості необхідно терміново забезпечити фінансування.

– Я знаю, що складно, але Міністерство закордонних справ, РНБО, Міністерство оборони – це зобов’язання цих структур зробити це, тому що це безпека для нашої держави. І якщо не заходять ті чи інші такі високі об’єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де. Просто їх знайти, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу і Конгресу США.

У листі президент України попередив про збільшення дефіциту ППО, зокрема засобів захисту від балістики.

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