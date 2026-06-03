Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 3 июня: ликвидировано еще 1 130 оккупантов и 60 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 130 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 561-е сутки полномасштабной войны превысили 1,368 млн человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери врага на 3 июня 2026 года
- личного состава — около 1 368 040 (+1 130) чел;
- танков — 11 974 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 24 673 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 43 172 (+60) ед;
- РСЗО — 1 826 (+5) ед;
- средств ПВО — 1 403 (+3) ед;
- самолетов — 436 (+0) ед;
- вертолетов — 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов — 1 548 (+6) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1 853) ед;
- крылатых ракет — 4 733 (+40) ед;
- кораблей / катеров — 33 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 102 575 (+437) ед;
- специальной техники — 4 245 (+4) ед;
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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