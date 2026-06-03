За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 130 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 561-е сутки полномасштабной войны превысили 1,368 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 3 июня 2026 года

личного состава — около 1 368 040 (+1 130) чел;

танков — 11 974 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 24 673 (+7) ед;

артиллерийских систем — 43 172 (+60) ед;

РСЗО — 1 826 (+5) ед;

средств ПВО — 1 403 (+3) ед;

самолетов — 436 (+0) ед;

вертолетов — 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов — 1 548 (+6) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1 853) ед;

крылатых ракет — 4 733 (+40) ед;

кораблей / катеров — 33 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 102 575 (+437) ед;

специальной техники — 4 245 (+4) ед;

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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