За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще минимум 1 130 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 561-е сутки полномасштабной войны превысили 1,368 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 3 июня 2026 года

  • личного состава — около 1 368 040 (+1 130) чел;
  • танков — 11 974 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 24 673 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 43 172 (+60) ед;
  • РСЗО — 1 826 (+5) ед;
  • средств ПВО — 1 403 (+3) ед;
  • самолетов — 436 (+0) ед;
  • вертолетов — 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 548 (+6) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1 853) ед;
  • крылатых ракет — 4 733 (+40) ед;
  • кораблей / катеров — 33 (+0) ед;
  • подводных лодок — 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 102 575 (+437) ед;
  • специальной техники — 4 245 (+4) ед;

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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