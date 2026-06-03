Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще мінімум 1 130 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 561-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,368 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 3 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 368 040 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 974 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 24 673 (+7) од;
  • артилерійських систем – 43 172 (+60) од;
  • РСЗВ – 1 826 (+5) од;
  • засобів ППО – 1 403 (+3) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 548 (+6) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1 853) од;
  • крилатих ракет – 4 733 (+40) од;
  • кораблів / катерів – 33 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 102 575 (+437) од;
  • спеціальної техніки – 4 245 (+4) од;

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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