Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще мінімум 1 130 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 561-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,368 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 3 червня 2026 року

особового складу – близько 1 368 040 (+1 130) осіб;

танків – 11 974 (+5) од;

бойових броньованих машин – 24 673 (+7) од;

артилерійських систем – 43 172 (+60) од;

РСЗВ – 1 826 (+5) од;

засобів ППО – 1 403 (+3) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 548 (+6) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1 853) од;

крилатих ракет – 4 733 (+40) од;

кораблів / катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 102 575 (+437) од;

спеціальної техніки – 4 245 (+4) од;

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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