Многие украинцы, проверяя свой страховой стаж через электронный кабинет Пенсионного фонда Украины, сталкиваются с похожей проблемой. В системе могут отсутствовать сведения о работе до 2004 года или не отражается стаж за обучение после 2004 года.

Поэтому люди начинают волноваться, не потеряли ли они часть стажа, который будет учитываться при выходе на пенсию.

Почему не отражается стаж за обучение после 2004 года на портале ПФУ, читайте в нашем материале.

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Почему в электронном кабинете ПФУ отображаются данные только с 2004 года

На самом деле, в большинстве случаев такая ситуация объясняется особенностями украинского законодательства и системы учета стажа.

С 1 января 2004 года в Украине начал действовать закон №1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. В это время были введены понятия страхового стажа и система персонифицированного учета.

После этого информация о каждом работнике начала поступать в Пенсионный фонд в электронном виде. Работодатели ежемесячно представляют данные о заработной плате работников и уплате единого социального взноса. На основе этих данных автоматически формируется страховой стаж, который граждане видят в справках ОК-5 и ОК-7.

Именно поэтому в электронном кабинете ПФУ стаж, как правило, отражается с 2004 года.

Не отражается стаж за обучение после 2004 года: что делать

До внедрения персонифицированного учета 2004 года, трудовая деятельность подтверждалась документами. Основным доказательством стажа остается трудовая книжка. Если записи в ней сохранены, этот период может быть учтен при назначении пенсии.

Кроме трудовой книжки, подтвердить стаж могут:

архивные справки;

приказы о принятии на работу или увольнении;

выписки из личных дел;

сведения о начислении заработной платы;

другие документы, подтверждающие факт работы.

Если таких сведений нет в электронной трудовой книжке, их можно самостоятельно подать через веб-портал Пенсионного фонда для оцифровки.

Как добавить стаж в электронную трудовую книжку

После введения электронных трудовых книжек украинцы получили возможность самостоятельно передавать документы в Пенсионный фонд.

Для этого необходимо подготовить сканированные копии документов, подтверждающих трудовую деятельность, авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи и предоставить сведения через сервис Сведения о трудовых отношениях.

После проверки документов специалисты Пенсионного фонда могут внести недостающую информацию в электронную трудовую книжку.

Не отражается стаж за обучение после 2004 года: почему так происходит

Граждане часто обращают внимание, что в электронном кабинете ПФУ не отражается стаж за обучение после 2004 года, даже если этот период указан в трудовой книжке или подтверждается дипломом.

Причина заключается в том, что после вступления в силу Закона №1058 обучение перестало автоматически засчитываться в страховой стаж.

— После 2004 года страховой стаж формируется только за месяцы, за которые были уплачены страховые взносы. Если студент в период обучения не работал официально и за него не уплачивался ЕСВ, это время не попадает в страховой стаж, — отметили в ПФУ.

Именно поэтому не отражается стаж обучения после 2004 года на портале ПФУ, даже если человек фактически учился несколько лет.

Можно ли отнести обучение после 2004 года в страховой стаж

В некоторых случаях такая возможность существует. Законодательство разрешает добровольно участвовать в системе общеобязательного государственного социального страхования. Для этого необходимо обратиться в налоговую службу и заключить договор добровольного участия.

После уплаты соответствующих взносов определенные периоды могут быть учтены в страховой стаж в соответствии с требованиями законодательства.

Однако важно понимать, что сам факт обучения после 2004 не является автоматическим основанием для начисления страхового стажа.

Почему стаж за обучение после 2004 года не отражается в электронном кабинете ПФУ, хотя он внесен в трудовую книжку

Трудовая книжка и страховой стаж – это разные понятия. В трудовой книжке может содержаться запись об обучении, однако для страхового стажа после 2004 определяющим фактором является не наличие записи, а факт уплаты страховых взносов.

Именно поэтому отражение стажа обучения в электронном кабинете ПФУ зависит не от записей в трудовой книжке, а от данных Реестра застрахованных лиц.

Если взносы за соответствующий период не уплачивались, то система не покажет это время как страховой стаж.

Что следует проверить перед обращением в Пенсионный фонд

Перед подаче заявлений или обращений целесообразно пересмотреть электронную трудовую книжку и справку ОК-5. Если отсутствуют периоды работы до 2004 года, следует подготовить документы, подтверждающие трудовую деятельность.

Если речь идет об обучении после 2004 года, необходимо помнить, что такой период не входит в страховой стаж автоматически и требует отдельного урегулирования в соответствии с требованиями законодательства.

Источник : Пенсійний фонд

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