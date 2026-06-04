Багато українців, перевіряючи свій страховий стаж через електронний кабінет Пенсійного фонду України, стикаються зі схожою проблемою. У системі можуть бути відсутні відомості про роботу до 2004 року або не відображається стаж за навчання після 2004 року.

Через це люди починають хвилюватися, чи не втратили вони частину стажу, який буде враховуватися під час виходу на пенсію.

Чому не відображається стаж за навчання після 2004 року на порталі ПФУ, читайте в нашому матеріалі.

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Чому в електронному кабінеті ПФУ відображаються дані лише з 2004 року

Насправді в більшості випадків така ситуація пояснюється особливостями українського законодавства та системи обліку стажу.

З 1 січня 2004 року в Україні почав діяти закон №1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Саме тоді було запроваджено поняття страхового стажу та систему персоніфікованого обліку.

Після цього інформація про кожного працівника почала надходити до Пенсійного фонду в електронному вигляді. Роботодавці щомісяця подають дані про заробітну плату працівників і сплату єдиного соціального внеску. На основі цих відомостей автоматично формується страховий стаж, який громадяни бачать у довідках ОК-5 та ОК-7.

Саме тому в електронному кабінеті ПФУ стаж, як правило, відображається починаючи з 2004 року.

Не відображається стаж за навчання після 2004 року: що робити

До впровадження персоніфікованого обліку 2004 року, трудова діяльність підтверджувалася документами. Основним доказом стажу залишається трудова книжка. Якщо записи в ній збережені, цей період може бути врахований під час призначення пенсії.

Крім трудової книжки, підтвердити стаж можуть:

архівні довідки;

накази про прийняття на роботу або звільнення;

виписки з особових справ;

відомості про нарахування заробітної плати;

інші документи, що підтверджують факт роботи.

Якщо таких відомостей немає в електронній трудовій книжці, їх можна самостійно подати через вебпортал Пенсійного фонду для оцифрування.

Як додати стаж в електронну трудову книжку

Після запровадження електронних трудових книжок українці отримали можливість самостійно передавати документи до Пенсійного фонду.

Для цього необхідно підготувати скановані копії документів, які підтверджують трудову діяльність, авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису та подати відомості через сервіс Відомості про трудові відносини.

Після перевірки документів фахівці Пенсійного фонду можуть внести відсутню інформацію до електронної трудової книжки.

Не відображається стаж за навчання після 2004 року: чому так відбувається

Громадяни часто звертають увагу, що в електронному кабінеті ПФУ не відображається стаж за навчання після 2004 року, навіть якщо цей період зазначений у трудовій книжці або підтверджується дипломом.

Причина полягає в тому, що після набрання чинності Законом №1058 навчання перестало автоматично зараховуватися до страхового стажу.

Після 2004 року страховий стаж формується лише за ті місяці, за які були сплачені страхові внески. Якщо студент у період навчання не працював офіційно та за нього не сплачувався ЄСВ, цей час не потрапляє до страхового стажу, – наголосили у ПФУ.

Саме тому не відображається стаж за навчання після 2004 року на порталі ПФУ, навіть якщо людина фактично навчалася кілька років.

Чи можна зарахувати навчання після 2004 року до страхового стажу

У деяких випадках така можливість існує. Законодавство дозволяє добровільно брати участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Для цього необхідно звернутися до податкової служби та укласти договір добровільної участі.

Після сплати відповідних внесків певні періоди можуть бути враховані до страхового стажу відповідно до вимог законодавства.

Однак важливо розуміти, що сам факт навчання після 2004 року не є автоматичною підставою для нарахування страхового стажу.

Чому стаж за навчання після 2004 року не відображається в електронному кабінеті ПФУ, хоча він внесений у трудову книжку

Трудова книжка та страховий стаж — це різні поняття. У трудовій книжці може міститися запис про навчання, однак для страхового стажу після 2004 року визначальним фактором є не наявність запису, а факт сплати страхових внесків.

Саме тому відображення стажу за навчання в електронному кабінеті ПФУ залежить не від записів у трудовій книжці, а від даних Реєстру застрахованих осіб.

Якщо внески за відповідний період не сплачувалися, система не покаже цей час як страховий стаж.

Що варто перевірити перед зверненням до Пенсійного фонду

Перед поданням заяв або звернень доцільно переглянути електронну трудову книжку та довідку ОК-5. Якщо відсутні періоди роботи до 2004 року, варто підготувати документи, які підтверджують трудову діяльність.

Якщо ж ідеться про навчання після 2004 року, необхідно пам’ятати, що такий період не входить до страхового стажу автоматично та потребує окремого врегулювання відповідно до вимог законодавства.

Джерело : Пенсійний фонд

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