РФ хочет увеличить долю реактивных дронов до 50% — Сырский
- Александр Сырский заявил, что РФ хочет довести долю реактивных дронов до 50%.
- В мае украинские перехватчики сбили более 3,5 тысячи вражеских БпЛА.
Российская армия планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. В ответ Украина наращивает систему малой ПВО, увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков и расширяет многоуровневую систему защиты неба.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский по итогам рабочего совещания по противодействию российским ударным беспилотникам.
Сирский о новой тактике РФ и реактивных дронах
По словам главнокомандующего, Россия постоянно меняет подходы к использованию ударных БпЛА, увеличивает их количество и совершенствует характеристики.
Одним из ключевых вызовов ближайшего периода станет увеличение доли реактивных ударных беспилотников.
— Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%, — заявил Сырский.
В ВСУ отмечают, что такое изменение тактики потребует оперативной модернизации украинских средств перехвата и дополнительного усиления системы противовоздушной обороны.
По словам Сырского, именно развитие малой ПВО позволило существенно уменьшить последствия ежедневных воздушных атак России.
В мае украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах ПВО уничтожили более 3,5 тысячи российских беспилотников различных типов.
Наибольшую результативность продемонстрировал второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем — более 1,2 тысячи сбитых целей только за один месяц.
Также в мае армейская авиация уничтожила более 440 российских дронов.
В ВСУ сообщили, что продолжается формирование четвертого эшелона ПВО, который должен дополнительно прикрыть еще две области.
Кроме того, Сырский отметил, что Украина продолжает наращивать количество экипажей дронов-перехватчиков и расширяет обучение персонала.
Кроме этого, вертолеты оснащают современными системами обнаружения и наведения, а также новыми видами ракетного вооружения.
Отдельным вызовом остается обеспечение боевыми частями для дронов-перехватчиков, однако Украина постепенно увеличивает собственное производство таких компонентов.
Ранее советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщал, что Россия уже использует реактивные беспилотники типа Герань-3 со скоростью до 300 км/ч и может перейти к применению новой модификации Герань-4.
Ожидается, что такие дроны смогут развивать скорость от 400 до 500 км/ч, что значительно усложнит их перехват.
По словам Бескрестнова, сейчас украинские дроны-перехватчики уже уничтожают около 50% российских Шахедов, тогда как зимой этот показатель составлял примерно 10%.