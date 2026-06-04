Российская армия планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. В ответ Украина наращивает систему малой ПВО, увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков и расширяет многоуровневую систему защиты неба.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский по итогам рабочего совещания по противодействию российским ударным беспилотникам.

Сирский о новой тактике РФ и реактивных дронах

По словам главнокомандующего, Россия постоянно меняет подходы к использованию ударных БпЛА, увеличивает их количество и совершенствует характеристики.

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Одним из ключевых вызовов ближайшего периода станет увеличение доли реактивных ударных беспилотников.

— Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%, — заявил Сырский.

В ВСУ отмечают, что такое изменение тактики потребует оперативной модернизации украинских средств перехвата и дополнительного усиления системы противовоздушной обороны.

По словам Сырского, именно развитие малой ПВО позволило существенно уменьшить последствия ежедневных воздушных атак России.

В мае украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах ПВО уничтожили более 3,5 тысячи российских беспилотников различных типов.

Наибольшую результативность продемонстрировал второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем — более 1,2 тысячи сбитых целей только за один месяц.

Также в мае армейская авиация уничтожила более 440 российских дронов.

В ВСУ сообщили, что продолжается формирование четвертого эшелона ПВО, который должен дополнительно прикрыть еще две области.

Кроме того, Сырский отметил, что Украина продолжает наращивать количество экипажей дронов-перехватчиков и расширяет обучение персонала.

Кроме этого, вертолеты оснащают современными системами обнаружения и наведения, а также новыми видами ракетного вооружения.

Отдельным вызовом остается обеспечение боевыми частями для дронов-перехватчиков, однако Украина постепенно увеличивает собственное производство таких компонентов.

Ранее советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщал, что Россия уже использует реактивные беспилотники типа Герань-3 со скоростью до 300 км/ч и может перейти к применению новой модификации Герань-4.

Ожидается, что такие дроны смогут развивать скорость от 400 до 500 км/ч, что значительно усложнит их перехват.

По словам Бескрестнова, сейчас украинские дроны-перехватчики уже уничтожают около 50% российских Шахедов, тогда как зимой этот показатель составлял примерно 10%.

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