Під час воєнного стану, відповідно до закону України, військовозобов’язані чоловіки можуть бути мобілізовані для захисту країни.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні

Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, передбачено зниження призовного віку.

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Так, у 2026 році мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби та не мають відстрочки.

Чи можуть мобілізувати до 25 років

Чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників.

Призовник – особа, яка приписана до призовної дільниці, тобто взята на відповідний військовий облік.

Своєю чергою, військовозобов’язаний – це особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України на особливий період, зокрема під час дії воєнного стану.

Військовозобов’язаним чоловік стає після досягнення 25-річного віку. Особа повинна стати на військовий облік військовозобов’язаних та змінити військово-обліковий документ із посвідчення про приписку до призовної дільниці на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Нагадуємо, що під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється. Оскільки призовників у віці від 18 до 25 років можуть призвати лише на строкову військову службу, яка зараз не здійснюється, то під час дії воєнного стану призвати призовника неможливо (лише за його власним бажанням).

Під час дії воєнного стану здійснюється призов військовозобов’язаних, тобто тих, хто перебуває в запасі після досягнення 25-річного віку, або тих чоловіків, які закінчили кафедру військової підготовки та отримали відповідне звання.

Тобто до військовозобов’язаних, яких все одно можуть призвати, належать:

чоловіки, які закінчили військову кафедру, стали офіцерами запасу й не продовжують навчання в магістратурі; чоловіки, які пройшли строкову службу.

Контракт 18-24: що відомо та кого можуть призвати

Кабінет Міністрів України запустив формат служби, згідно з яким громадяни України віком 18-24 років можуть добровільно (за власним бажанням) укласти контракт на 1 рік із Силами оборони за відповідне фінансове винагородження. Також у Міноборони запустили Контракт 18-24: Дрони (на 2 роки).

— Це відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості, зокрема гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. Головний акцент на добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку, — йдеться в повідомленні Міноборони.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн. Також вони матимуть можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після одного року служби. Їм гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Джерело : Міноборони

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