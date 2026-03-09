Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4782-IX, который гарантирует 12-месячную отсрочку от мобилизации для военнослужащих, проходивших службу по программе Контракт 18–24.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Контракт 18-24: Зеленский подписал новый закон

Документ устанавливает, что военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которых во время военного положения приняли на военную службу по однолетнему контракту, не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы.

Сейчас смотрят

В течение этого периода их могут призвать на военную службу только с их согласия.

Проект Контракт 18–24 Министерство обороны Украины начало в феврале 2025 года.

Это добровольная инициатива для граждан Украины в возрасте 18–24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Закон доработали Министерство обороны Украины совместно с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Верховная Рада Украины поддержала документ во втором чтении и в целом 11 февраля.

Как известно, граждане Украины в возрасте 18-24 лет с февраля 2025 года могут заключать контракт на военную службу, который предусматривает выплату 1 млн грн.

Из этой суммы 200 тыс. грн выплачивают сразу, а остальные средства — во время службы. Контракт также предусматривает социальные гарантии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.