Контракт 18-25: Зеленский подписал закон о годовой отсрочке
- Президент Владимир Зеленский подписал закон №4782-IX, который предоставляет 12-месячную отсрочку от мобилизации для участников программы Контракт 18–24.
- В течение этого периода военнослужащих в возрасте 18–24 лет могут призвать на службу только с их согласия.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4782-IX, который гарантирует 12-месячную отсрочку от мобилизации для военнослужащих, проходивших службу по программе Контракт 18–24.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Контракт 18-24: Зеленский подписал новый закон
Документ устанавливает, что военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которых во время военного положения приняли на военную службу по однолетнему контракту, не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы.
В течение этого периода их могут призвать на военную службу только с их согласия.
Проект Контракт 18–24 Министерство обороны Украины начало в феврале 2025 года.
Это добровольная инициатива для граждан Украины в возрасте 18–24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
Закон доработали Министерство обороны Украины совместно с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Верховная Рада Украины поддержала документ во втором чтении и в целом 11 февраля.
Как известно, граждане Украины в возрасте 18-24 лет с февраля 2025 года могут заключать контракт на военную службу, который предусматривает выплату 1 млн грн.
Из этой суммы 200 тыс. грн выплачивают сразу, а остальные средства — во время службы. Контракт также предусматривает социальные гарантии.