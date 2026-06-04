Відповідно до статті 24 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає системі обов’язкового пенсійного страхування.

Головна умова — щомісячна сплата страхових внесків у розмірі не менше мінімального встановленого внеску. Саме цей показник визначає право людини на призначення пенсії та безпосередньо впливає на її розмір.

Чому не відображається стаж за строкову військову службу після 2004 року та що робити в такому випадку, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Як враховуються періоди до набрання чинності сучасним законом

Закон передбачає, що всі періоди трудової діяльності та інші відрізки часу, які раніше зараховувалися до трудового стажу, можуть бути включені й до страхового стажу.

Однак це відбувається лише за умови, що такі періоди підтверджені документально та не суперечать чинному законодавству.

Чи має відображатися стаж за строкову військову службу після 2004 року в електронному кабінеті ПФУ

Окремо закон регулює питання строкової військової служби. Відповідно до пункту 11 статті 11 закону, особи, які проходять строкову службу у Збройних Силах України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

У ПФУ розповіли, що норма щодо нарахування страхових внесків за таких осіб почала діяти з 1 січня 2005 року. Отже, стаж за строкову військову службу після 2004 року нараховується автоматично.

Якщо військова служба проходила до 01.01.2005, вона також може бути зарахована до страхового стажу, але лише на підставі підтвердних документів.

Серед них:

військовий квиток;

записи у трудовій книжці (за наявності);

довідки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

документи військових частин або установ Міністерства оборони.

Такі підтвердження використовуються у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або вона взагалі не оформлювалася.

Починаючи з 2005 року, механізм обліку став автоматизованим. Дані про проходження строкової військової служби вносяться до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

Це означає, що додаткові довідки зазвичай не потрібні — інформація враховується автоматично.

Чому не відображається стаж за військову службу та хто не потрапив до реєстру

Відсутність інформації про грошове забезпечення та період зарахування служби до страхового стажу в персональній картці застрахованої особи зазвичай пов’язана з особливостями законодавства, яке діяло в різні періоди, а також з правилами подання звітності в різні роки. Через це частина відомостей могла просто не передаватися до Реєстру застрахованих осіб у той час.

Як зазначили у ПФУ, під час проходження служби окремі категорії осіб належали до груп, для яких було необов’язково передавати дані до реєстру.

Зокрема, це передбачалося пунктом 17 статті 11 Закону України №1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у редакції, чинній до 11 жовтня 2017 року.

До них належали:

військовослужбовці (крім строкової служби);

поліцейські;

особи рядового та начальницького складу.

Згідно з частиною 6 статті 21 закону №1058 (у редакції, чинній до 11.10.2017), страхувальники, зокрема військові частини та інші роботодавці, подавали відомості лише щодо певних категорій осіб, – наголосили у ПФУ.

При цьому категорія, визначена пунктом 17 статті 11, до обов’язкового переліку не входила.

Отже, військові частини та інші установи фактично не були зобов’язані подавати деталізовані дані щодо військовослужбовців (окрім строковиків), поліцейських та осіб рядового і начальницького складу у повному обсязі.

Водночас пункт 2 частини 2 статті 24 закону №1058 встановлює, що якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року у реєстрі відсутні необхідні дані, то страховий стаж може бути підтверджений документально.

У такому випадку враховуються:

довідки про проходження служби;

підтвердження сум сплачених страхових внесків.

Для цієї категорії, зарахування стажу здійснюється не автоматично, а виключно під час звернення до Пенсійного фонду для призначення пенсії.

При цьому:

ці дані не відображаються в Реєстрі застрахованих осіб;

вони не враховуються в автоматичному розрахунку стажу в електронному кабінеті користувача на вебпорталі ПФУ.

Порядок зарахування періодів служби та подання відсутніх відомостей визначено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 21 серпня 2019 року.

Стаж за строкову військову службу після 2004 року є в трудовій, але відсутній в електронному кабінеті ПФУ

Період строкової військової служби включається до страхового стажу та підлягає обов’язковому зарахуванню. Основним підтвердним документом для стажу, набутого до 1 січня 2004 року, є трудова книжка. Відомості про проходження служби вносяться до неї на підставі військового квитка.

Якщо в трудовій книжці вже міститься запис про строкову службу і при цьому зазначені реквізити військового квитка (номер та дата його видачі), додаткове сканування військового квитка для електронної трудової книжки не є необхідним.

Водночас, якщо запис про службу відсутній або внесений без зазначення даних військового квитка (його номера та дати видачі), для підтвердження такого періоду необхідно відсканувати військовий квиток і додати його до електронної трудової книжки.

Як додати стаж за строкову військову службу після 2004 року в електронний кабінет ПФУ

До системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування входять усі громадяни, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України.

Саме за них із 2005 року передбачено механізм сплати страхових внесків, що гарантує включення цього періоду до страхового стажу.

У ПФУ попередили, що попри автоматизацію, у практиці трапляються ситуації, коли:

стаж за строкову військову службу після 2004 року не відображається в електронному кабінеті ПФУ;

дані є в трудовій книжці, але відсутні в електронному реєстрі;

виникає необхідність уточнення або внесення інформації до системи.

У таких випадках слід звертатися до Пенсійного фонду для перевірки та актуалізації даних.

Якщо період строкової служби не відображається в електронному кабінеті, його можна підтвердити документально. Після подання підтверджень Пенсійний фонд вносить відповідні зміни до персоніфікованого обліку.

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