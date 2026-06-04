Досить війни, вибір за вами: Зеленський звернувся до Путіна у листі із закликом до зустрічі
- Володимир Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну особисту зустріч для обговорення завершення війни.
- Україна заявила про готовність до повного припинення вогню на час переговорів.
Президент Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустріч.
Про це йдеться у відкритому листі, який Зеленський написав російському диктатору.
Лист Зеленського Путіну: що відомо
– Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч, – написав Зеленський.
Глава держави наголосив, що після понад чотирьох років повномасштабної війни саме лідери мають ухвалювати ключові рішення щодо миру.
Зеленський зазначив, що потенційна зустріч не обов’язково має відбутися в Москві чи Києві — як майданчики для перемовин можуть розглядатися країни, які традиційно приймають дипломатичні ініціативи щодо війни і миру.
Це можуть бути Швейцарія, Туреччина або окремі держави арабського регіону.
– Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого, – зауважив глава держави.
За його словами, Україна готова погодитися на повне припинення вогню на період переговорів, провести обмін полоненими за формулою “всіх на всіх”, а також домогтися повернення цивільних і дітей, яких було вивезено під час бойових дій.
– Нинішня лінія фронту – це відправна точка, з якої має початися дипломатичний процес, – наголосив президент.
Зеленський наголосив, що США та європейські країни мають бути залучені до цього процесу як сторони, які можуть забезпечити гарантії безпеки.