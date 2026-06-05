Поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС почало діяти локальне припинення вогню, погоджене за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Локальне перемир’я біля Запорізької АЕС: що відомо

У МАГАТЕ заявили, що найближчими днями технічні бригади за моніторингу експертів агентства мають розпочати відновлення пошкодженої війною високовольтної лінії електропередачі (ЛЕП) Дніпровська напругою 750 кВ.

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Перед стартом робіт територію довелося розмінувати.

У МАГАТЕ пояснили, що складність ремонту пов’язана з місцем пошкодження — роботи проводитимуться на високовольтних опорах у районі лінії зіткнення через річку Дніпро.

За даними МАГАТЕ, лінія Дніпровська була відключена понад два місяці тому.

Після цього найбільша атомна електростанція Європи залишилася залежною лише від однієї резервної лінії напругою 330 кВ, яка забезпечує електроенергією системи охолодження шести зупинених енергоблоків.

У МАГАТЕ зазначили, що останніми тижнями станція вже кілька разів втрачала доступ і до цієї лінії, через що доводилося запускати аварійні дизель-генератори.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі повідомив, що це вже шосте тимчасове припинення вогню, погоджене між Україною та Росією за посередництва МАГАТЕ від кінця минулого року для забезпечення ядерної безпеки.

– Російська Федерація та Україна конструктивно взаємодіяли з МАГАТЕ під час кількох тижнів складних і чутливих переговорів та погодилися припинити вогонь заради ядерної безпеки, – заявив Гроссі.

За його словами, агентство й надалі робитиме все можливе, щоб не допустити ядерної аварії, яка лише поглибить наслідки війни.

Нагадаємо, вночі проти 3 червня Запорізька АЕС 17-й раз втратила зовнішнє електроживлення.

За даними Енергоатому, на станції відбулося відключення лінії Феросплавна-1, через що ЗАЕС тимчасово залишилася без зовнішнього живлення і перейшла на резервні дизель-генератори.

У МАГАТЕ повідомляли, що причиною став удар безпілотника по підстанції Нікопольська.

Електропостачання вдалося відновити менш ніж за 20 хвилин, однак в агентстві тоді наголосили, що кожен такий інцидент збільшує ризики ядерної та радіаційної небезпеки.

Фото: Енергоатом

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