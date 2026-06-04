Утром в четверг, 4 июня, Запорожская ТЭС попала под мощные обстрелы. Это может представлять серьезную угрозу для энергообеспечения оккупированной Запорожской АЭС.

Запорожская ТЭС оказалась под обстрелом

Как сообщает МАГАТЭ, команда агентства, которая находилась на территории Запорожской АЭС, заметила легкий дым в направлении соседней теплоэлектростанции и слышала звуки военной активности. По имеющейся информации, работники Запорожской ТЭС находились в укрытиях.

Этот инцидент вызывает серьезное беспокойство из-за ситуации с единственной линией электропередачи, которая еще остается подключенной к ЗАЭС.

Сейчас смотрят

В последние недели она уже несколько раз выходила из строя. Поэтому станция полностью переходила на аварийные дизель-генераторы, обеспечивающие электроснабжение, необходимое для охлаждения шести реакторов и предотвращения ядерной аварии.

В настоящее время эта линия электропередачи остается подключенной.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаку, чтобы не допустить длительной потери электропитания на атомном объекте.

Напомним, что 31 мая представители МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировали повреждения внешней части здания турбинного зала, которые, по оценке миссии, отвечают последствиям удара беспилотника.

А в ночь на 3 июня временно оккупированная Запорожская атомная электростанция вновь ост алась без внешнего электропитания.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.