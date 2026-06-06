Чи будуть відключати світло в Україні 7 червня: відповідь Укренерго
- В неділю, 7 червня, в усіх областях України не планується застосування графіків відключень світла.
- Попри відсутність обмежень, в Укренерго закликають громадян споживати електроенергію раціонально та вмикати потужні прилади з 10:00 до 16:00.
В Україні не застосовуватимуть графіки відключення електропостачання на 7 червня.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Графіки відключення світла на 7 червня не застосовуватимуть
За інформацією Укренерго, по всій країні не планують відключати світло протягом неділі, 7 червня.
Однак у компанії закликають користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10:00 до 16:00.
В Укренерго просять споживачів споживати електроенергію раціонально.
Станом на ранок 5 червня, були знеструмлені населені пункти у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях внаслідок російських атак.
Як стверджують в Укренерго, через несприятливі погодні умови (гроза та пориви вітру) були знеструмлені три населені пункти у Сумській області. Ремонтні бригади обленерго працювали над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередачі.