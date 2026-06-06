В Україні не застосовуватимуть графіки відключення електропостачання на 7 червня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 7 червня не застосовуватимуть

За інформацією Укренерго, по всій країні не планують відключати світло протягом неділі, 7 червня.

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Однак у компанії закликають користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10:00 до 16:00.

В Укренерго просять споживачів споживати електроенергію раціонально.

Станом на ранок 5 червня, були знеструмлені населені пункти у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях внаслідок російських атак.

Як стверджують в Укренерго, через несприятливі погодні умови (гроза та пориви вітру) були знеструмлені три населені пункти у Сумській області. Ремонтні бригади обленерго працювали над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередачі.

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