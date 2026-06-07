Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін має відреагувати на його відкритий лист із пропозицією прямих переговорів, оскільки це, на його думку, може підвищити шанси на досягнення припинення вогню в Україні.

Зеленський про відкритий лист до Путіна

Голова нашої держави в інтерв’ю для Sky News розповів про головну мету відкритого листа до Путіна.

– Я надіслав відкритого листа, тому що я не знаю, чи він його прочитає чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, тому що його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нібито не нападали, що це не агресивна війна. Це несерйозно, – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що відкритий формат звернення є принципово важливим, оскільки дозволяє публічно демонструвати реальний стан справ і позицію України.

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Крім того, він зазначив, що в Росії “закрили інтернет і багато різних речей”, через що Україна має обмежені можливості для прямого донесення своїх сигналів до російського суспільства та влади.

Коментуючи можливість переговорів, президент України підтвердив готовність зустрітися з Путіним у разі, якщо той буде налаштований на припинення конфлікту.

Реагуючи на репліку ведучої про те, що опублікований лист був “зухвалим”, Зеленський сказав: “Ви не читали першу версію!”.

Про те, що лист нібито містить “елементи хамства” та не створює атмосфери для конструктивного діалогу кремлівський диктатор сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Нагадаємо, що 4 червня було опубліковано відкритий лист Володимира Зеленського до Путіна з пропозицією про зустріч лідерів, переговори та припинення війни.

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