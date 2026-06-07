Він має відповісти: Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну
- Володимир Зеленський заявив, що Путін має відреагувати на його відкритий лист із пропозицією прямих переговорів.
- Президент пояснив, що відкритий формат звернення потрібен для публічної фіксації позиції України та донесення сигналу до російського суспільства.
- Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним, якщо той буде налаштований на припинення війни.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін має відреагувати на його відкритий лист із пропозицією прямих переговорів, оскільки це, на його думку, може підвищити шанси на досягнення припинення вогню в Україні.
Зеленський про відкритий лист до Путіна
Голова нашої держави в інтерв’ю для Sky News розповів про головну мету відкритого листа до Путіна.
– Я надіслав відкритого листа, тому що я не знаю, чи він його прочитає чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, тому що його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нібито не нападали, що це не агресивна війна. Це несерйозно, – зазначив Зеленський.
Зеленський наголосив, що відкритий формат звернення є принципово важливим, оскільки дозволяє публічно демонструвати реальний стан справ і позицію України.
Крім того, він зазначив, що в Росії “закрили інтернет і багато різних речей”, через що Україна має обмежені можливості для прямого донесення своїх сигналів до російського суспільства та влади.
Коментуючи можливість переговорів, президент України підтвердив готовність зустрітися з Путіним у разі, якщо той буде налаштований на припинення конфлікту.
Реагуючи на репліку ведучої про те, що опублікований лист був “зухвалим”, Зеленський сказав: “Ви не читали першу версію!”.
Про те, що лист нібито містить “елементи хамства” та не створює атмосфери для конструктивного діалогу кремлівський диктатор сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Нагадаємо, що 4 червня було опубліковано відкритий лист Володимира Зеленського до Путіна з пропозицією про зустріч лідерів, переговори та припинення війни.