Кількість злочинів із легальною зброєю майже зрівнялася з числом злочинів із нелегальною. Водночас близько 82% розкритих терактів в Україні скоєно завербованими через Telegram особами.

Про це заявив заступник очільника Національної поліції Андрій Нєбитов.

Кількість злочинів зі зброєю

За його словами, внаслідок збільшення кількості легальної зброї, яку громадяни отримали зі складів для відсічі збройній агресії, а також через появу нових військових формувань, фіксується певна тенденція.

Зараз дивляться

Нєбитов стверджує, що кількість злочинів, скоєних з використанням легальної зброї, фактично зрівнялась з кількістю злочинів, вчинених із застосуванням незаконної зброї.

– Тобто під час збільшення в обігу навіть легальної зброї кількість злочинів з її застосуванням зросла, – сказав він.

Як стверджує Нєбитов, з початку року із 270 кримінальних правопорушень, вчинених з використанням вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів:

95 – вчинено із застосуванням законної вогнепальної зброї (з них 78 – з табельної або виданої для стримування збройної агресії РФ);

78 – із незаконної вогнепальної зброї;

9 – випадків, в яких залишається невстановленою вогнепальна зброя, з якої скоєно злочин;

88 – скоєно із застосуванням гранат, інших видів боєприпасів та вибухівки.

Для порівняння, за весь 2021 рік сталося 288 кримінальних правопорушень, вчинених з використанням вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

Теракти, скоєні завербованими через Telegram

За наявними даними, близько 82% від загальної кількості розкритих терористичних актів вчинено особами, завербованими російськими кураторами із використанням месенджера Telegram, сказав заступник очільника Нацполіції.

– Сьогодні ми бачимо, що Telegram використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак, розповсюдження дитячого порно та іншого, – заявив він.

За словами Нєбитова, є рішення РНБО щодо заборони використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.

На його думку, варто чітко усвідомлювати, що повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект та дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, оскільки ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов.

Саме тому більш ефективним напрямом у Нацполіції вважають запровадження механізмів деанонімізації користувачів, стверджує Нєбитов.

За його словами, будь-який сервіс має працювати в правовому полі тієї країни, де він діє. На думку Нєбитова, якщо сервіс відмовляється працювати в правовому полі певної держави, тоді треба діяти радикальніше та ухвалювати рішення про відповідальність менеджменту Telegram за сприяння злочинній діяльності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.