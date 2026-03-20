Российские спецслужбы по-прежнему используют мессенджер Telegram для деятельности в Украине. Украинская сторона также работает через этот канал на территории России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский журналистам в пятницу, 20 марта.

Спецслужбы РФ работают через Telegram в Украине

Однако, по словам президента, из-за ограничений Telegram в России передача сигналов российскому обществу усложнится.

Зеленский рассказал, что российские спецслужбы ранее использовали Telegram в Украине и продолжают это делать. Украинские специалисты знают об этом и противодействуют таким действиям.

— Что касается нас, откровенно, мы тоже работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram в России, безусловно, будет сложнее передавать сигналы их обществу, но, тем не менее, у меня был доклад о их новой сети. Мы до Max тоже доберемся, – сказал глава государства.

Президент добавил, что Россия вводит ограничения в социальных сетях и мобильной связи для установления полного контроля.

— Понимаем, что строит Путин в России, или почти уже построил, но это такой, знаете, шаг назад, причем шаг на 100 лет назад. Они (россияне. – Ред.) в принципе могут скоро переходить на бумажную почту, телеграф и на лошадей. Вот такая цивилизация. Может, в принципе, Путину это и нравится, может, так он снова себя чувствует молодым, – отметил Зеленский.

Ранее, 17 февраля, связанный с российскими силовыми структурами Telegram-канал Baza сообщил, что с 1 апреля 2026 года Роскомнадзор якобы планирует полностью заблокировать Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что такие действия российской власти направлены на то, чтобы “заставить своих граждан перейти на государственное приложение, созданное для слежки и политической цензуры”.

Речь идет о мессенджере Max, который, по словам Дурова, находится под полным контролем российских спецслужб.

