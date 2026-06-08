Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 8 червня 2026 — ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 196 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Протягом дня агресор завдав 50 авіаційних ударів, застосувавши 148 керованих авіабомб.
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Крім того, для вогневого ураження наших позицій та прилеглих населених пунктів загарбники залучили 6 242 дрони-камікадзе та здійснили 2 338 обстрілів із різних видів озброєння.
Карта бойових дій в Україні на 8 червня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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