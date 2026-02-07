В Украине продолжается активное обсуждение проекта нового Гражданского кодекса (№14394). Документ еще не принят и может подвергнуться существенным изменениям. В то же время отдельные положения уже сегодня вызывают оживленную дискуссию среди юристов, правозащитников и общества в целом.

В частности, внимание привлекли следующие пункты: возможное разрешение на брак с 14 лет, невозможность признания судом факта существования семейных отношений между людьми одного пола и обязательства, которые Украина должна выполнить в рамках вступления в ЕС.

Факты ICTV разобрали вместе с экспертами, что предусматривает проект нового Гражданского кодекса, какие положения больше всего противоречат действующему законодательству и каких изменений требует документ.

Новый Гражданский кодекс: что именно вызывает беспокойство

– Гражданский кодекс – это не технический документ. Он формирует базовые правила частной жизни, имущественных и семейных отношений на десятилетия вперед. Именно поэтому анализ отдельных предложенных норм необходим еще до их принятия не только законодателями, но и юристами, – заявила руководитель гражданской практики АО Verity Group Дарина Старовойтова.

В настоящее время действует Гражданский кодекс Украины, вступивший в силу в 2004 году, который по сути создал в свое время основу для формирования и развития правоотношений в гражданском обществе. Но в состав этого документа не были включены семейные правоотношения, обратил внимание адвокат Станислав Лифлянчик.

По его словам, вместо этого был принят Семейный кодекс Украины, который, помимо прочего, регулирует порядок и условия заключения брака в Украине.

Так, согласно части 2 статьи 23 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что по заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это соответствует его интересам.

Сейчас действующий Семейный кодекс Украины устанавливает брачный возраст для мужчин и женщин с 18 лет. Это предусмотрено статьей 22, отметила адвокат АО Юридическая компания Виннер Светлана Круторогова.

По ее словам, проектом нового Гражданского кодекса Украины предлагается отменить СКУ. В то же время проект содержит отдельную Книгу шестую, которая называется Семейное право. В ней предлагается разрешить брак с четырнадцатилетнего возраста по заявлению лица и решению суда в случае беременности девушки или рождения ею ребенка (ст. 1478 проекта).

Брак с 14 лет: какие могут быть риски

Вероятно, законодатель исходит из логики легализации уже существующих жизненных обстоятельств, когда ребенок рождается вне брака, а стороны стремятся к правовой определенности в вопросах происхождения ребенка, содержания и наследования, отметила управляющий партнер, адвокат юридической компании Таций и Партнеры Дарина Косинова.

Но она считает, что риски такой нормы значительно весомее, ведь предоставление права на брак с 14 лет противоречит психологической и социальной зрелости ребенка. По ее мнению, существует высокая вероятность, что решение о браке будет приниматься под давлением семьи, социального окружения или партнера старшего возраста.

– Отдельно следует обратить внимание на то, что беременность в 14 лет является не “основанием для брака”, а прежде всего социальной проблемой, требующей защиты, поддержки, а не юридического закрепления взрослых обязанностей. В этом контексте существует риск, что брак будет использован как механизм снятия ответственности с взрослых лиц или государства за защиту несовершеннолетней, – отметила Дарина Косинова.

По нормам того же проекта Гражданского кодекса Украины, лицо до 14 лет является малолетним, отметила Светлана Круторогова. Поэтому вопрос действительно является дискуссионным, а воплощение этой нормы должно быть максимально проработано, в частности, на уровне внедрения системы психологического и сексуального воспитания детей.

– Семья – это первое звено, в котором ребенок получает свое мировоззрение. Но, конечно, приведенное выше не устанавливает 14 лет, как, условно, императивный предел брачного возраста, – отметила она.

Дарина Старовойтова объяснила, что действующее законодательство Украины исходит из принципа защиты прав и наилучших интересов ребенка. Но снижение брачного возраста потенциально создает серьезные риски. Среди них:

принудительные или “формальные” браки;

ограничение доступа ребенка к образованию;

легализация неравных и зависимых отношений.

По мнению Дарины Старовойтовой, в реальных условиях это может означать не расширение прав, а наоборот – лишение ребенка возможности свободного выбора. Поэтому такая инициатива требует взвешенного подхода и широкого общественного обсуждения.

Кроме того, такая норма противоречит положениям Уголовного кодекса Украины о запрете половых отношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, отмечают адвокаты.

Беременность и рождение детей в 14-летнем возрасте – это нетипичная ситуация. Одна даже она требует нормативного регулирования, считает Станислав Лифлянчик.

По его словам, новорожденный ребенок должен как-то реализовывать свои права, зарегистрироваться в ЗАГСе с мамой и папой, получить социальное обеспечение, оформить учет в медицинских учреждениях и детском саду.

– А как это делать, если мама не имеет полной дееспособности, а отец – юридически не отец? Вопрос, – отметил адвокат.

По его мнению, брак в 14 лет будет маловероятно заключить даже в случае принятия нового Гражданского кодекса. Он подчеркнул, что все равно нужно будет доказывать исключительность ситуации, при которой необходимо заключать брак в столь юном возрасте.

О чем свидетельствует международная практика

В международной практике ранние браки рассматриваются как серьезное нарушение прав ребенка. ООН в своих докладах и резолюциях неоднократно подчеркивала, что такие браки могут приравниваться к современным формам рабства, поскольку лишают ребенка реальной свободы выбора и контроля над собственной жизнью, отметила управляющий партнер, адвокат юридической компании Таций и Партнеры Дарина Косинова.

По данным ООН, заключение брака в несовершеннолетнем возрасте приводит к ряду негативных последствий, имеющих долгосрочный характер. В частности, к повышению риска домашнего насилия, прекращению обучения и социальной изоляции, что лишает человека возможности профессиональной реализации. Отдельную угрозу представляет ранняя беременность, которая существенно увеличивает риски материнской и детской смертности, а также осложнений для физического и психического здоровья.

– В совокупности эти факторы свидетельствуют о том, что ранний брак не может рассматриваться как инструмент “защиты интересов ребенка”, а наоборот – создает системные риски для его развития и безопасности, – отметила она.

Проблематика детских браков является предметом регулирования и оценки в ряде универсальных и региональных международно-правовых актов в сфере прав человека. Так, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин прямо затрагивает этот вопрос в статье 16, которой установлено, что помолвка и брак ребенка не имеют юридической силы, а государства обязаны принимать все необходимые меры, в частности, законодательные, для определения максимального брачного возраста.

В странах-членах Европейского Союза общим правилом является установление минимального брачного возраста на уровне 18 лет, что соответствует международным стандартам защиты прав ребенка, отметила Дарина Косинова. В то же время в значительной части стран законодательство допускает исключения, которые позволяют заключение брака до достижения совершеннолетия при наличии согласия родителей и разрешения суда.

Однако в ряде государств ЕС законодатель пошел по пути полного запрета браков до 18 лет без каких-либо исключений. К таким странам относятся Дания, Германия, Нидерланды и Швеция, где брак возможен исключительно после достижения совершеннолетия.

Брак с 14 лет: позиция инициатора проекта Гражданского кодекса

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который является инициатором нового Гражданского кодекса, подчеркнул, что в проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае беременности или рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака.

– Что касается этой нормы, то она точно не имеет побудительного характера, чтобы заключать брак с 14 лет. Она является защитной, чтобы защитить интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений, – подчеркнул Стефанчук.

По мнению авторов проекта, это должно обеспечить то, что в мире называют учетом наилучших интересов, чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которые он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной и любящей семье, а не остаться без отца или матери.

– Юридические аргументы здесь – однозначны. В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение исключить эту норму из проекта и оставить ту, которая действует сейчас, – сказал он.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что этой нормы не будет в проекте нового Гражданского кодекса.

Судебная защита семейных отношений: что предусматривает проект

Еще одним дискуссионным пунктом является предложение сделать невозможным признание судом факта существования семейных отношений между людьми одного пола. Как отметила руководитель гражданской практики АО Verity Group Дарина Старовойтова, речь идет не о вопросе брака, а о базовых юридических последствиях совместной жизни:

наследственных правах;

режима общего имущества;

права представлять интересы партнера;

доступа к информации о состоянии здоровья.

По ее словам, на практике суды уже рассматривают подобные дела, обеспечивая минимальный уровень правовой защиты. Полный запрет такого судебного механизма будет означать исключение ряда категорий граждан из правового поля, что вызывает серьезные сомнения с точки зрения прав человека, считает правозащитница.

Условием вступления стран в Европейский Союз являются широкие политические, экономические и правовые критерии. Стоит заметить, что ЕС не требует вводить однополые браки или диаметрально изменять определение брака в Конституции Украины или Семейном кодексе, подчеркнула адвокат АО Юридическая компания Виннер Светлана Круторогова. Но ЕС хочет другого, и это ключевое.

Так, в рамках евроинтеграции Украина должна обеспечить недискриминацию:

государство не может лишать прав только из-за сексуальной ориентации;

правовую защиту семейной жизни.

В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека: стабильные однополые пары признаются “семейной жизнью” в понимании Конвенции, поэтому государство обязано предоставить им какую-то форму юридического признания и защиты.

Она подчеркнула, что в Верховной Раде Украины 13.03.2023 года зарегистрирован проект Закона об институте зарегистрированных партнерств № 9103. Но он до сих пор прорабатывается, согласно данным сайта Верховной Рады.

Негативные последствия носят системный характер, считает адвокат Дарина Косинова. По ее словам, полное отсутствие регулирования фактических семейных отношений между лицами одного пола означает невозможность какой-либо правовой защиты для таких пар в вопросах совместного имущества, наследования, содержания, доступа к медицинской информации и социальных гарантий.

По ее мнению, новеллы Книги шестой проекта Гражданского кодекса Украины формируют противоречивую модель семейного права. С одной стороны, они декларируют стабильность и правовую определенность традиционных семейных институтов. С другой – закладывают решения, которые вступают в прямой конфликт с современными стандартами защиты прав человека.

Проект Гражданского кодекса: курс Украины на евроинтеграцию

Украина задекларировала курс на вступление в Европейский Союз и уже взяла на себя ряд обязательств, заявила руководитель гражданской практики АО Verity Group Дарина Старовойтова. Среди них:

недискриминация;

уважение к частной и семейной жизни;

обеспечение эффективной судебной защиты.

По словам адвоката, любые изменения, а тем более – такие существенные, в гражданское и семейное законодательство должны оцениваться именно через призму этих обязательств, поскольку они являются частью общей правовой реформы, а не изолированными нормами.

По ее мнению, проект нового Гражданского кодекса требует не поспешного принятия, а глубокого профессионального анализа и открытой общественной дискуссии.

– Ошибки в таком документе будут иметь долгосрочные последствия для тысяч семей и будущих поколений. Именно поэтому сейчас важно говорить об этих нормах вслух – до того, как они станут законом, – резюмировала Дарина Старовойтова.

