Зеленський назвав найшвидший шлях до закінчення війни РФ проти України
- Володимир Зеленський заявив, що повне і контрольоване міжнародними партнерами припинення вогню є першим кроком до завершення війни та початку дипломатичного діалогу.
- Водночас він наголосив, що такий крок покликаний зберегти життя людей, а не заморозити конфлікт, тому Україна категорично не піде на жодні територіальні компроміси з РФ.
Найшвидше зупинити війну Росії проти України можна за столом переговорів після припинення вогню. Але Україна не має йти на жодні територіальні компроміси.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.
Зеленський назвав найшвидший шлях для закінчення війни
Кореспондентка запитала у Зеленського, чи може погодитися Україна на припинення бойових дій, якщо лінія фронту залишиться там, де наразі розташована.
Проте президент України відповів, що йдеться не про заморожування повномасштабної війни, а про перший крок до того, щоб досягти її закінчення.
– Ми хочемо жити в Україні, а не просто зупинити війну. Ми хочемо зупинити її так, щоб війна не повернулася після якоїсь паузи, – стверджує Зеленський.
На його думку, припинення вогню могло б дозволити зберегти життя людей, дати можливість повернути додому українських воїнів та створити умови для дипломатичного діалогу.
Проте Зеленський наголосив, що Україна не віддасть Росії тимчасово окуповані території.
– Ні, це не просто дати. Я маю на увазі – зупинитися там, де ми стоїмо. Це означає дати людям України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам – повернутися, – сказав він.
Як стверджує президент, Україна вже відстояла незалежність, суверенітет та право самостійно визначати власне майбутнє.
На його думку, це є головним результатом. Проте він наголосив, що говорити про перемогу України непросто з огляду на втрати.
Водночас Зеленський додав, що припинення вогню має бути повним і контрольованим міжнародними партнерами, зокрема, за участю США, європейських держав та інших країн, які долучаться до моніторингу перемир’я.
Вже після цього можна буде перейти до наступного етапу – переговорів про завершення війни, справедливого миру, відновлення України та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, стверджує президент. Проте Зеленський наголосив, що першим кроком є припинення вогню.