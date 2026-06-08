Найшвидше зупинити війну Росії проти України можна за столом переговорів після припинення вогню. Але Україна не має йти на жодні територіальні компроміси.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Зеленський назвав найшвидший шлях для закінчення війни

Кореспондентка запитала у Зеленського, чи може погодитися Україна на припинення бойових дій, якщо лінія фронту залишиться там, де наразі розташована.

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Проте президент України відповів, що йдеться не про заморожування повномасштабної війни, а про перший крок до того, щоб досягти її закінчення.

– Ми хочемо жити в Україні, а не просто зупинити війну. Ми хочемо зупинити її так, щоб війна не повернулася після якоїсь паузи, – стверджує Зеленський.

На його думку, припинення вогню могло б дозволити зберегти життя людей, дати можливість повернути додому українських воїнів та створити умови для дипломатичного діалогу.

Проте Зеленський наголосив, що Україна не віддасть Росії тимчасово окуповані території.

– Ні, це не просто дати. Я маю на увазі – зупинитися там, де ми стоїмо. Це означає дати людям України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам – повернутися, – сказав він.

Як стверджує президент, Україна вже відстояла незалежність, суверенітет та право самостійно визначати власне майбутнє.

На його думку, це є головним результатом. Проте він наголосив, що говорити про перемогу України непросто з огляду на втрати.

Водночас Зеленський додав, що припинення вогню має бути повним і контрольованим міжнародними партнерами, зокрема, за участю США, європейських держав та інших країн, які долучаться до моніторингу перемир’я.

Вже після цього можна буде перейти до наступного етапу – переговорів про завершення війни, справедливого миру, відновлення України та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, стверджує президент. Проте Зеленський наголосив, що першим кроком є припинення вогню.

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