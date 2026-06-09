Россия модернизировала Калибры: в ракетах появилась кассетная боевая часть
- В сбитых весной Калибрах впервые обнаружили кассетную боевую часть.
- РФ использует решение, похожее на боевую часть ракеты Х-101.
Специалисты Министерства обороны Украины во время исследования сбитых российских крылатых ракет Калибр обнаружили, что РФ начала использовать кассетную боевую часть и снова вернулась к импортной электронике после попытки перейти на собственную элементную базу.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Обновленная конструкция ракет Калибр: что известно
Как отмечают в Минобороны, военные инженеры и ученые провели детальное исследование российских ракет: разобрали их конструкцию до отдельных плат, проверили компоненты и воссоздали полную структурно-функциональную схему.
При анализе ракет, сбитых весной 2026 года, эксперты впервые зафиксировали установление кассетной боевой части.
В Минобороны уточняют, что речь идет о решении, аналогичном тому, которое ранее использовалось в крылатых ракетах Х-101.
По оценке специалистов, таким образом РФ пытается повысить эффективность поражения рассредоточенных целей — в частности авиационной техники на аэродромах, ангаров и открытых позиций.
Второе изменение касается электронного наполнения ракеты.
Эксперты установили, что платы головки самонаведения снова на 80-90% состоят из иностранных компонентов.
В Минобороны напомнили, что в 2023-2024 годах российская сторона постепенно переходила на использование собственной элементной базы.
Специалисты предполагают, что применение российской электроники негативно повлияло на точность наведения, поэтому производитель вернулся к предыдущей схеме.
Также по результатам исследования украинская сторона установила производителей электронных компонентов, а также главных конструкторов и менеджеров, причастных к производству этих ракет.
Полученные материалы передают для дальнейшего использования в рамках санкционной политики.
Что известно о ракетах Калибр
В Минобороны объяснили, что крылатая ракета Калибр состоит из стартового двигателя, маршевого двигателя, аппаратурного отсека, боевой части, топливных баков и головки самонаведения.
Диаметр корпуса составляет 533 мм, размах крыльев — 1,7 м, а длина в зависимости от модификации достигает от 6 до 8 метров.
Масса боевой части составляет 450 кг.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.