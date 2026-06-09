Специалисты Министерства обороны Украины во время исследования сбитых российских крылатых ракет Калибр обнаружили, что РФ начала использовать кассетную боевую часть и снова вернулась к импортной электронике после попытки перейти на собственную элементную базу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Обновленная конструкция ракет Калибр: что известно

Как отмечают в Минобороны, военные инженеры и ученые провели детальное исследование российских ракет: разобрали их конструкцию до отдельных плат, проверили компоненты и воссоздали полную структурно-функциональную схему.

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При анализе ракет, сбитых весной 2026 года, эксперты впервые зафиксировали установление кассетной боевой части.

В Минобороны уточняют, что речь идет о решении, аналогичном тому, которое ранее использовалось в крылатых ракетах Х-101.

По оценке специалистов, таким образом РФ пытается повысить эффективность поражения рассредоточенных целей — в частности авиационной техники на аэродромах, ангаров и открытых позиций.

Второе изменение касается электронного наполнения ракеты.

Эксперты установили, что платы головки самонаведения снова на 80-90% состоят из иностранных компонентов.

В Минобороны напомнили, что в 2023-2024 годах российская сторона постепенно переходила на использование собственной элементной базы.

Специалисты предполагают, что применение российской электроники негативно повлияло на точность наведения, поэтому производитель вернулся к предыдущей схеме.

Также по результатам исследования украинская сторона установила производителей электронных компонентов, а также главных конструкторов и менеджеров, причастных к производству этих ракет.

Полученные материалы передают для дальнейшего использования в рамках санкционной политики.

Что известно о ракетах Калибр

В Минобороны объяснили, что крылатая ракета Калибр состоит из стартового двигателя, маршевого двигателя, аппаратурного отсека, боевой части, топливных баков и головки самонаведения.

Диаметр корпуса составляет 533 мм, размах крыльев — 1,7 м, а длина в зависимости от модификации достигает от 6 до 8 метров.

Масса боевой части составляет 450 кг.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о появлении нового российского реактивного ударного беспилотника Герань-4, который оккупанты начали применять для атак по территории Украины в мае 2026 года.

По данным ГУР, новый БпЛА получил полностью обновленный планер с улучшенной аэродинамикой и усиленной конструкцией.

В отличие от предыдущих реактивных модификаций, которые создавались на базе бензиновой Герань-2, новая версия адаптирована к полетам на более высоких скоростях и активному маневрированию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 567-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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