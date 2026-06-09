В ночь на 9 июня, начиная с 18:30 8 июня, противник атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 166 ударными БпЛА разного типа.

Ночная атака Украины 9 июня: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Воронежской области и ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

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Зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 567-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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