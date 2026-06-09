Фахівці Міністерства оборони України під час дослідження збитих російських крилатих ракет Калібр виявили, що РФ почала використовувати касетну бойову частину та знову повернулася до імпортної електроніки після спроби перейти на власну елементну базу.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Оновлена конструкція ракет Калібр: що відомо

Як зазначають у Міноборони, військові інженери та науковці провели детальне дослідження російських ракет: розібрали їхню конструкцію до окремих плат, перевірили компоненти та відтворили повну структурно-функціональну схему.

Зараз дивляться

Під час аналізу ракет, збитих навесні 2026 року, експерти вперше зафіксували встановлення касетної бойової частини.

У Міноборони уточнюють, що йдеться про рішення, аналогічне тому, яке раніше використовувалося у крилатих ракетах Х-101.

За оцінкою фахівців, так РФ намагається підвищити ефективність ураження розосереджених цілей — зокрема авіаційної техніки на аеродромах, ангарів та відкритих позицій.

Друга зміна стосується електронного наповнення ракети. Експерти встановили, що плати головки самонаведення знову на 80–90% складаються з іноземних компонентів.

У Міноборони нагадали, що у 2023–2024 роках російська сторона поступово переходила на використання власної елементної бази.

Фахівці припускають, що застосування російської електроніки негативно вплинуло на точність наведення, тому виробник повернувся до попередньої схеми.

Також за результатами дослідження українська сторона встановила виробників електронних компонентів, а також головних конструкторів і менеджерів, причетних до виробництва цих ракет.

Отримані матеріали передають для подальшого використання у межах санкційної політики.

Що відомо про ракети Калібр

У Міноборони пояснили, що крилата ракета Калібр складається зі стартового двигуна, маршового двигуна, апаратурного відсіку, бойової частини, паливних баків і головки самонаведення.

Діаметр корпусу становить 533 мм, розмах крил — 1,7 м, а довжина, залежно від модифікації, сягає від 6 до 8 метрів.

Маса бойової частини становить 450 кг.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про появу нового російського реактивного ударного безпілотника Герань-4, який окупанти почали застосовувати для атак по території України у травні 2026 року.

За даними ГУР, новий БпЛА отримав повністю оновлений планер із покращеною аеродинамікою та посиленою конструкцією.

На відміну від попередніх реактивних модифікацій, які створювалися на базі бензинової Герань-2, нова версія адаптована до польотів на вищих швидкостях і активного маневрування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.