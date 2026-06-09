Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова направлять в европейские страны экспертные группы для помощи в противодействии беспилотникам, которые сбились с курса.

Об этом Зеленский сообщил в Таллине во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Украина готова помогать странам ЕС в противодействии БпЛА

Президенту Украины задали вопрос о возможности помощи странам Балтии в противодействии угрозам со стороны российских дронов.

Сейчас смотрят

В ответ Зеленский подчеркнул, что у Украины уже есть такой опыт международного сотрудничества.

— Мы уже имеем опыт такой работы со странами Ближнего Востока. Мы отправили свои экспертные группы, они обучили, показали, что делать, и это достаточно быстрые и сильные решения. Мы сделали это на Ближнем Востоке — и это сработало. Сейчас мы готовы сделать то же самое для наших партнеров в Европе, — заявил он.

По словам президента, с этой целью продолжается подготовка к заключению Drone Deal.

Зеленский отметил, что “Drone Deal — это не только о продаже или закупке чего-либо. Украина в любой момент готова направлять экспертные группы для работы с партнерами”.

Глава государства подчеркнул, что появление российских беспилотников в небе над европейскими странами — попытка РФ эскалировать отношения внутри Европейского Союза.

При этом Зеленский признал, что российские военные меняли курс украинских дронов с помощью средств РЭБ. Но такие случаи единичны.

Карис об украинском опыте противодействия БпЛА

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что после инцидентов с попаданием дронов на территорию страны необходимо использовать украинский опыт в сфере противодействия беспилотникам и не допускать панических настроений среди населения.

— Украина обладает экспертизой, и мы могли это увидеть, когда у нас были военные учения, — прокомментировал Карис.

По его словам, одним из способов борьбы с беспилотниками является их уничтожение с помощью авиации, однако такой метод имеет свои недостатки.

— Мы показали, что можем сбивать дроны самолётами, но истребители дороги, — отметил Карис.

Он добавил, что Эстонии необходимо использовать украинские знания и технологии в этой сфере.

— Поэтому нужно находить возможность использовать экспертные знания Украины. Эти технологии и эта возможность, важно принести их сюда, — подчеркнул президент Эстонии.

Карис заметил, что из-за продолжающейся войны подобные случаи с дронами на территории страны могут повторяться.

Президент Эстонии подчеркнул важность избегать паники из-за подобных инцидентов.

Напомним, 19 мая в воздушное пространство Эстонии вошел дрон, который впоследствии был сбит силами ПВО над озером Выртсъярв.

Это был дрон украинского происхождения, который направлялся к целям на территории РФ.

В МИД Украины извинились перед Эстонией за инциденты с дронами.

Там отметили, что Россия продолжает перенаправлять украинские БпЛА в сторону Балтийского региона, применяя средства РЭБ.

Источник : Укринформ, Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.