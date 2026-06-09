Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова направляти до європейських країн експертні групи для допомоги у протидії безпілотникам, що заблукали.

Про це Зеленський повідомив у Таллінні під час пресконференції з президентом Естонії Аланом Карісом.

Україна готова допомагати країнам ЄС у протидії БпЛА

Президенту України поставили запитання щодо можливості допомоги країнам Балтії у протидії загрозам з боку російських дронів.

Зараз дивляться

У відповідь Зеленський наголосив, що Україна вже має подібний досвід міжнародної співпраці.

– Ми маємо вже досвід такої роботи з країнами Близького Сходу. Ми відправили свої експертні групи, вони навчили, показали, що робити, і це достатньо швидкі і сильні рішення. Ми зробили це на Близькому Сході – і це спрацювало. Зараз ми готові зробити те саме з нашими близькими партнерами в Європі, – заявив він.

За словами президента, з цією метою триває підготовка до укладання Drone Deal.

Зеленський зазначив, що “Drone Deal – це не тільки про продаж або закупівлю чогось. Україна у будь-який момент готова надсилати експертні групи у роботі з партнерами”.

Глава держави наголосив, що поява російських безпілотників у небі над європейськими країнами є спробою РФ “ескалювати відносини всередині Європейського Союзу”.

При цьому Зеленський визнав, що російські військові змінювали курс українських дронів за допомогою засобів РЕБ. Але такі випадки поодинокі.

Каріс про використання українського досвіду протидії БпЛА

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що після інцидентів із потраплянням дронів на територію країни необхідно використовувати український досвід у сфері протидії безпілотникам та не допускати панічних настроїв серед населення.

– Україна має експертизу, і ми могли це побачити, коли у нас були військові навчання, – прокоментував Каріс.

За його словами, одним зі способів боротьби з безпілотниками є їхнє знищення за допомогою авіації, однак такий метод має свої недоліки.

– Ми показали, що ми можемо збивати дрони літаками, але винищувачі дорогі, – зазначив Каріс.

Він додав, що Естонія потребує використання українських знань і технологій у цій сфері.

– Тому треба знаходити можливість використовувати експертні знання України. Ці технології і ця можливість, важливо їх принести сюди, – наголосив президент Естонії.

Каріс зауважив, що через війну, що триває, подібні випадки з дронами на території країни можуть повторюватися.

Президент Естонії наголосив на важливості уникати паніки через подібні інциденти.

Нагадаємо, 19 травня в повітряний простір Естонії увійшов дрон, який згодом був збитий силами ППО над озером Виртс’ярв.

Це був дрон українського походження, який прямував до цілей на території РФ.

У МЗС України перепросили Естонію за інциденти з дронами.

Там зазначили, що Росія продовжує перенаправляти українські БпЛА у бік Балтійського регіону, застосовуючи засоби РЕБ.

Джерело : Укрінформ, Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.